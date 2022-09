Lille dyr i risiko for at uddø på Helnæs - men nu får det uventet hjælp

Du må ikke fange tudsen

Og tudsearten har brug for hjælp. Skolebørnene har arbejdet sammen med eksperter fra Vissenbjerg Terrariet og Syddansk Universitet, der har rådført sig med Københavns Zoo.

- Vi kan konkludere, at bestanden igen i år har været faldende, og nogle steder er arten helt forsvundet, siger Sarah Vig Hansen, der er biologistuderende på Syddansk Universitet, og som har været ude i naturen og tælle tudser.

Strandtudsen er fredet i Danmark og må derfor ikke fanges, forstyrres eller slås ihjel.

Terrariet: Gør vi ikke noget, uddør den

Vissenbjerg Terrariet har dog med tilladelse fra Miljøstyrelsen hentet fem hunner og tre hanner i naturen, og her er de blevet avlet for at redde arten lokalt.

- Bestanden er ikke levedygtig, som den er i dag. Og gør vi ikke noget nu, vil vi med stor sandsynlighed se den uddø, siger Benjamin Nørregaard Larsen, der er dyrepasser på Vissenbjerg Terrariet.

I naturen er det kun en procent af alle æg, som overlever og bliver til voksne strandtudser.

Når strandtudserne avles på terrariet, kan væsentligt flere overleve, og det er dem, som børnene torsdag formiddag har hjulpet ud i naturen.

Det er sket i et stort engområde vest for byen Helnæs, hvor elever og eksperter håber, at strandtudsen kan overleve i markerne bag strandvoldene ud mod Lillebælt.

Der er allerede planer om, at skoleeleverne næste år skal vende tilbage til Helnæs for at se, om tudserne overlever på egen hånd.

Det er ikke kun strandtudsen, der har haft det hårdt på grund af tørken. I flere fynske åer og vandløb er alle fiskene døde i løbet af den tørre sommer.