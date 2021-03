Maysaa er sosu-elev, døbt og frivillig: Alligevel vil udlændingestyrelsen sende hende tilbage til Syrien

Som det eneste land i Europa har danske myndigheder besluttet, at Damaskus i Syrien er sikker nok til, at syriske flygtninge kan sendes tilbage.

Derfor har 205 syrere per 31. januar enten fået inddraget eller nægtet forlængelse af deres opholdstilladelse i Danmark af Udlændingestyrelsen.

Familiens tidslinje: 2014: Maysaas mand Walid Alahmad fik opholdstilladelse i Danmark grundet de generelle forhold i Syrien. 18. juni 2015: Maysaa fik familiesammenføring med sin mand, og derfor kom både hun og hendes voksne søn Kamal til Danmark. 14. januar 2021: Walid Alahmad fik at vide, at hans opholdstilladelse ikke kan forlænges med begrundelsen, at situationen i Damaskus har ændret sig markant.

En af dem er Maysaa Zaza og hendes familie, der bor i Tommerup.

- Jeg fik et chok. Jeg har været her i Danmark i over fem år. Jeg er ved at uddanne mig til social- og sundhedhjælper, og jeg arbejder som frivillig hver lørdag, fortæller hun.

Maysaa Zazas mand Walid alahmad fik opholdstilladelse i Danmark tilbage i 2014 grundet de generelle forhold i Syrien, og da familien er kommet til Danmark under familiesammenføring, fik de tre alle samme besked.

De skulle vende tilbage til Syrien, fordi de ikke længere opfyldte betingelserne for asyl.

Selvstændig frisør

Familien har klaget over afgørelsen til flygtningenævnet, og nu prøver Maysaa og hendes søn at søge asyl hver især.

- Hvis jeg får asyl, kan min mand få familiesammenføring under mig. Jeg ved bare ikke med min søn, for han er jo over 18 år, forklarer Maysaa.

Hendes 23-årige søn Kamal Eddine håber på selv at kunne få opholdstilladelse i Danmark.

- Jeg har ikke noget i Syrien. Alle mine venner er flyttet eller også er de her ikke mere, siger Kamal Eddine og trækker på skuldrene.

23-årige Kamel Eddine har frisørsalonen Pro-Style i Otterup. Foto: Rasmus Rask

For et år siden åbnede han sin egen frisørsalon Pro-Style i Otterup, og han frygter at miste det hele.

- Jeg fik et chok. Lige pludselig mister man alt det, som man har opbygget, siger han.

Organisationer er bekymret

I februar 2019 tilkendegav Flygtningenævnet, at de generelle forhold i Syrien er ændret. Herunder særlig Damaskus, hvor Maysaa Zaza og hendes familie oprindeligt kommer fra.

Det baserer de blandt andet på en landerapport udført af Dansk Flygtningehjælp og Udlændingestyrelsen i november 2018. Men Dansk Flygtningehjælp mener ikke, at man kan bedømme sikkerheden ud fra rapporten.

Ifølge Eva Singer der er asylschef i Dansk Flygtningehjælp, giver rapporten ingen politiske anbefalinger eller konklusioner i forhold til sikkerhedssituationen i Damaskus, den refererer alene forskellige kilders oplysninger om forholdene i Syrien.

Også Amnesty international er bekymret. De giver udtryk for deres bekymring i et brev til Udlændinge- og Integrationsministeren Mattias Tesfay den 5. januar 2021.

- Amnesty International vurderer, at borgere fra Damaskus risikerer en reel forfølgelse og andre alvorlige krænkelser, hvis de returnerer til deres oprindelsesområde, og at de derfor fortsat har behov for international beskyttelse, står der blandt andet i brevet.

En del af lokalsamfundet

Siden familien fik beskeden om, at deres opholdstilladelse ikke kan forlænges, har det påvirket Maysaa Zaza så meget, at hun har valgt at skifte sin uddannelse som sosu-assistent ud med uddannelsen til sosu-hjælper, da det tager kortere tid.

- Vi tænker hele tiden. Vi er stressede faktisk. Meget stressede. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre, siger Maysaa Zaza.

Familie håber, at de allesammen kan få lov at blive i Danmark. Foto: Rasmus Rask

Maysaa Zazas mand kom til Danmark for seks år siden, og siden har han lært dansk og fået et fuldtidsarbejde ved KB Byg i Tommerup.

- Først var han i praktik ved Stark, og så fik han fuldtisarbejde som arbejdsmand, hvor han sætter stiladser op. Det har han gjort i fire år, fortæller Maysaa Zaza.

Hver lørdag arbejder parret frivilligt hos De Gule Hjælpere i Tommerup, der afhenter datovarer i dagligvarebutikker og deler dem ud til udsatte.

- Det er vi glade for, for så lærer vi flere at kende, siger Maysaa Zaza.

Førhen har Walid alahmad også spillet fodbold i den lokale fodboldklub i Tommerup.

- Old boys, siger han og griner.

Men på grund af en rygskade spiller han ikke mere.

Fra Islam til kristendom

For to år siden konverterede Maysaa Zaza fra Islam til kristendommen, og det har betydet meget for hende.

- Det giver mig ro og frihed til at gøre, hvad jeg vil, forklarer hun.

Nu frygter hun, at det vil have konsekvenser for hende, hvis hun bliver sendt tilbage til Syrien.

- Jeg snakker ikke med flere i min familie. Min far har truet mig, og jeg kan ikke tage tilbage til Syrien.

Hele familien frygter for deres sikkerhed, og derfor vil de kæmpe for at blive i Danmark.

- Vi skal måske gå til andre myndigheder. Jeg har været her i over fem år, og jeg tænker slet ikke på at tage tilbage til Syrien, siger Maysaa Zaza.