Michael og Mikkel vil bygge kabelbane til vandsport - på land

Før der etableres en kunstig sø, hvor vandhunde trækkes rundt på et bræt eller på ski, skal der dog søges fonde til finansieringen, men det første skridt blev taget, da byrådet så velvilligt på at give grønt lys til brugsretten af området i første omgang for tre år.

- Det helt unikke ved det her er, at grundvandet står højt, og vi har det her ubrugte areal.

- Det er muligheden for at altså skabe noget, der virkelig bliver fedt for dem, der bor i Assens, men også bliver så fedt, at folk har lyst til at køre hertil, siger Michael Iwersen.

Han tilføjer, at Arena Assens har brug for at skabe nogle ting, som tiltrækker brugere.

At skabe en vandaktivitet på bane på land er noget nemmere, end at gøre det i havet, påpeger Michael Iwersen. I havet vil det kræve godkendelser, og der skal blandt andet tages hensyn til fredninger.

- Ved at gøre det herinde, hvor der tidligere har været sukkerfabrik, er vejen mere ligetil at kunne etablere det, når først vi lykkes med at have have gravet et hul til vandet.

Og vandet ligger kun nogle få spadestik nede, fordi grundvandet står højt. Dertil kommer også, at kabelparken ikke vil få naboer, som kan blive generet af aktiviteterne.