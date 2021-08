Morten kan ikke stå inde for ældreplejen - han og 13 andre har sagt op siden maj

- Vi oplever igen, at sygefraværet begynder at stige, og kollegaer er kede af det, når de går hjem fra arbejde. Vi oplever også kollegaer, der ikke får noget at spise i arbejdstiden, og mange af kollegaerne holder egentlig først pause, når de enten sidder i deres bil eller er på vej hjem fra arbejde på cykel.



Morten Rosenløv Jørgensen peger først og fremmest på normeringen som årsag til medarbejderflugten. Flere ansatte har klaget over, at de har for travlt, men også at de mangler opbakning fra kommunen.

- Vi føler os bare lidt i ingenmandsland, og at vi ikke bliver hørt, siger han.

Nye besparelser var dråben

Kildebakken er dog langtfra det eneste sted i Assens Kommune, hvor arbejdsforholdene i ældreplejen halter. Det har 18 medarbejdere fra forskellige plejeenheder i den vestfynske kommune fortalt til TV 2 Fyn.

Samtidig er kommunens pleje af de ældre igennem længere tid blevet kritiseret af pårørende som Tine Alice Jensen, der flere gange har fundet indtørret afføring i sin farmors seng og tøj.

For sosu-assistent Morten Rosenløv Jørgensen er tiden til at udføre arbejdet nu blevet så knap, at han ikke længere vil lægge navn til det.