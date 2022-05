Ny plantefestival skal få os til at købe økologisk og lokalt

Planterne kommer. Sådan lyder titlen på en ny kampagne fra Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening.

Målet med kampagnen, der tirsdag begyndte på Gammel Avernæs, er at få forbrugere, kantiner, køkkener og forretningsdrivende til i højere grad at vælge de lokale, økologiske varer til, i stedet for at bruge varer, der er importeret fra udlandet.

- Vi kan jo se, at frugt og grønt er den kategori, den økologiske kategori, vi importerer allermest af. Og det handler jo ikke bare om appelsiner og bananer. Det er jo også afgrøder, vi kan producere her. På dansk jord, siger sektorchef for platebaserede fødevarer i Landbrug & Fødevarer, Lærke Lund.

Tag ud og opdag

Forskellige grøntsager og planter spirer på forskellige årstider, og vi kender måske ikke helt de muligheder, de byder på. Men det handler om at være nysgerrig og bevæge sig lidt væk fra det vante, siger Torben Blok, der er markedschef for foodservice hos Økologisk Landsforening:

- Der er kun en løsning på det, og det er at være nysgerrig. At have lyst til at prøve udfordre sig selv og prøve noget nyt.

Landbrug & Fødevarer har netop nomineret Marie Thulstup fra Spar Ebberup til Årets Grønne Ildsjæl. Det er en pris, der gives til dem, der viser særlige evner inden for frugt og grønt. Marie Thulstrup køber råvarer fra de lokale økologer i nærområdet, og det betyder noget for kunderne.

- Det er supervigtigt for Spar Ebberup, der er et lokalt sted og en lokal butik. Varerne kommer hver dag, friskt leveret, og det bakker kunder rigtig godt op om, siger Marie Thulstrup.