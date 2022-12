Nytårsmenuer storsælger: Jette dirigerer trafikkaosset, når festmåltidet skal afhentes

Lokale ildsjæle dirigerer rundt med et trafikkaos af forventningsfulde kunder.

Det bliver realiteten for den lille, fynske by Flemløse nytårsdag.

Den lokale madleverandør Kjærs Køkken er nemlig et yderst populært valg til nytårsmenuen. Og populariteten resulterer i lange køer og trafikkaos, når den velforberedte tre-retters menu skal afhentes.

Derfor har Kjærs Køkken allieret sig med ti lokale hjælpere fra Flemløse/Voldtofte Landsbylaug. En af dem er Jette Jørgensen.

Hun skal igen i år dirigere trafikken, når de sultne kunder ankommer til Flemløse.

- Det er jo bare dejligt, at der er noget liv i byen her. Ellers så dør de små landsbyer jo stille og roligt hen, siger Jette Jørgensen.

Maden skal afhentes i bil, og i et forsøg på at minimere trafikkaoset har kunderne også fået ét konkret tidspunkt, som maden skal afhentes i.

Liv og glade dage i byen

Kjærs Køkken står som noget helt specielt i de lokales øjne.

For i en tid, hvor skoler, købmænd og virksomheder drejer nøglen om i de små landsbyer, så varmer det de lokale fynske hjerter, at madleverandøren insisterer på at ligge i netop Flemløse.

- Sidste år havde vi kø helt nede til Dærupvej - og det er altså en rigtig lang vej, erindrer en smilende Jette Jørgensen.

- Og det betyder altså virkelig meget for os, at vi har en virksomhed liggende her i byen. Den vil vi gøre rigtig meget for, at vi bibeholder. Det giver lidt lys til hverdagen her i Flemløse, og uden den ville det være sort at komme igennem dagen.

Kjærs Køkken har da også god grund til at være varsomme omkring logistikken. Forventningen fra de lokale er, at flere tusinde kuverter skal afhentes på nytårsdag.

Og hvis virksomheden gentager succesen i 2023, så står de frivillige fra Flemløse/Voldtofte Landsbylaug parat igen.

- Vi hjælper hinanden herude på landet, så vi skal nok stå klar næste nytår, hvis Kjærs har behov for os, slår Jette Jørgensen fast.

