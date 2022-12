Filip kom til Fyn uden kokkeerfaring: Nu skal han lave mad på michelinrestaurant

Filip Urbanič er glad. Rigtig glad. Det har han også god grund til.

Om en måned starter han nemlig som kok på den tostjernede michelinrestaurant Alchemist i København.

- Jeg glæder mig sindssygt meget til at komme i gang. Det er en helt ny mulighed. Jeg er lidt nervøs, men det skal nok gå. Det gør det altid, siger han

I øjeblikket er han i Slovakiet for at holde jul med sin familie. Filip Urbanič er født og opvokset i det østeuropæiske land, men som 18-årig student besluttede han sig for at rejse til Danmark.

- Jeg ville gerne ud og opleve noget nyt. Opleve verden. På det tidspunkt hvor jeg rejste ud, var der mulighed for at udenlandske studerende kunne læse gratis i Danmark.



Knap var uddannelsen i hospitality management på UCL gjort færdig, før han vendte blikket mod Sortebro Kro.

Manglede erfaring

Den fynske restaurant har siden 1999 været ejet og drevet af den anerkendte kok John Kofod, og han var i første omgang ikke interesseret i at ansætte den ufaglærte Filip Urbanič i sit køkken, da han ikke havde en kokkeuddannelse - og heller ingen erfaring.

- Jeg havde haft studiejobs som bartender og tjener i min gymnasietid, men jeg havde aldrig arbejdet i et køkken, fortæller Filip Urbanič.



John Kofod ville imidlertid gerne have den unge slovak med på holdet, hvis han gik i lære, så han tilbød ham at begynde på en fireårig uddannelse som kok.

- Da jeg fik tilbudet, vidste jeg ikke engang, at der fandtes en kokkeuddannelse, men jeg tænkte, at det var en super fed mulighed, så jeg takkede ja, siger Filip Urbanič.

Restaurationsbranchen er kendt for at have et hårdt arbejdsmiljø. Arbejdsdagene er lange og tempoet er højt. Derfor var det heller ikke uden bekymring fra hjemfronten, da Filip Urbanič takkede ja til jobbet som kokkeelev.

- Selvom mine forældre var lidt bekymrede, var der ingen yderligere overvejelser. Jeg tænkte bare, lad os gøre det.

Succes på menuen

Filip Urbanič havde flair for at lave mad, og efter knap tre års hårdt arbejde gav det pote.

I maj 2021 kom Filip Urbanič på det danske juniorkokkelandshold og et halvt år senere vandt han Fynsmesterskabet for kokkeelever.

Særligt er det dog, at det aldrig har været et mål for Filip Urbanič at få så stor succes i branchen. De mange succesoplevelser er opstået lidt af sig selv.

- Hverken landsholdspladsen eller Fynsmesterskabet var noget jeg havde regnet med. Nogle gange kommer der bare nogle chancer. Så tager man dem og prøver at få det bedste ud af det.