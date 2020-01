På vej til historisk motorløb: - Vi ved ikke, hvad der kommer

Lørdag blev der brummet mere en sædvanligt på torvet i Assens.

Her gasset op for en samling klassiske biler inden de blev sendt ud på en længere tur gennem det franske landskab.

De i alt syv biler var i Assens til en såkaldt pre-start forud for verdens største motorløb for historiske biler, Rallye Monte Carlo Historique.

En af bilerne har ren fynsk besætning. Bag rattet på en 48 år gammel Fiat 128 Coupé sidder Lars Hindsgaul fra Assens med makkeren og co-driveren Arne Pagh fra Middelfart i passagersædet.

- Det er et sjovt løb at køre. Der er masser af mennesker, det er fuld puls på og man er dybt koncentreret i de fire dage. Man lukker resten af verden ude og koncentrerer sig kun om én ting og det er at køre igennem løbet bedst mulig, siger Lars Hindsgaul.

Til forskel fra andre motorløb, handler det historiske rally ikke om at køre hurtigst.

- Det helt specielle ved det her er, at vi får en given gennemsnitshastighed. Den kan hedde 47,3 km/t og så skal vi ramme lige præcis den hastighed, uanset om vejen går lige ud eller opad eller nedad eller er hårnålesving, forklarer Arne Pagh.

Bilerne er af ældre dato, og modsat andre rallybiler er motorerne i de gamle biler ikke bygget om. Men det betyder ikke, at der ikke kan opstå problemer

- Det er jo teknik, det er jo mekanik, så alt kan selvfølgelig ske. Vi har en servicevogn med forskelige remedier, lige fra vandpumper og gearkasser til pigdæk.

- Så vi er forberedt til det der nu kommer imod os. Vi ved ikke, hvad der kommer, vi ved ikke om vejrforholdene skifter. Og så skal vi reagere rimeligt hurtigt på det, siger Lars Hindsgaul.

Det var tredje gang, at de danske deltagere havde pre-start på Rallye Monte Carlo Historique i Assens.

Løbet tager for alvor fart 31. januar, hvor Lars Hindsgaul og Arne Pagh bliver sendt afsted fra Champagne-hovedstaden Reims i det nordlige Frankrig.

Foran dem ligger en tur på 2.700 kilometer med mål i Monte Carlo ved Middelhavets kyst.