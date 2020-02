Skoleelever i aktion mod trafikkaos

Elever fra 6. klasse på Ebberup Skole har kortlagt trafikproblemer omkring skolen, og deres konklusion er klar: Alt for mange elever bliver kørt i bil til skole eller børneinstitution.

- Vi har et areal, hvor der står 'Kys og Kør', hvor man kun må holde kort og så køre videre. Det er der mange, der ikke kan finde ud af at bruge, og der er mange, der holder der, hvor busserne skal holde, siger Malou Celine, som er elev i 6. klasse på Ebberup Skole.

Før jul udførte eleverne en trafiktælling, der viste, at 53 procent af eleverne blev kørt i skole, på trods af at mange elever bor relativt tæt på skolen.

Flere skal cykle og gå

Resultatet er kaotiske forhold i morgentrafikken, der gør det svært at krydse vejen på grund af parkerede busser og biler.

- Optimalt set skal der være flere, der cykler og går i skole, og det skal blive mere trygt at sætte sit barn af ved skolen, siger Johan Heichelmann, der er trafikkonsulent og underviser børnene i trafikadfærd.

Onsdag skulle eleverne arbejde med at finde løsninger på problemerne. De vil gennemføre en oplysningskampagne, lave en film, lave sjove cykelaktiviteter og opsætte plakater og skilte.

- Det er rimelig fedt, at vi får lov til at gøre en forskel og hjælpe andre og gøre det mere sikkert, siger Malou Celine.

Forældre lytter til børnene

Ifølge Johan Heichelmann er der en god grund til, at det er eleverne, der står for kampagnen.

- Forældrene sidder på nøglen til at ændre adfærd, og de lytter ikke rigtig til gode råd. Eleverne har bare en anden vinkel på det, og forældrene lytter tit på børnene, siger Johan Heichelmann.

Ebberup Skole har 339 børn fordelt i vuggestue, børnehave og skole.

Et tilsvarende projekt kører på Aarupskolen. Begge projekter er støttet af fonden Østifterne og Assens Kommune. Der er i alt fem tilsvarende projekter i landet, som skal vise effekten af at arbejde med trafiksikkerhed på skoler ud fra et børneperspektiv.