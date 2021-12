Socialdemokratiet forlader konstitueringsaftale - beskylder borgmesteren for 'kammerateri'

Derfor blev der indkaldt til et ekstraordinært møde 29. november, hvor den lokale partiforening skulle afgøre, hvem der skulle have formandsposten. Her mente tre fjerdedele, at Jeanette Sandberg var det rigtige valg.



Efterfølgende valgte Mogens Mulle Johansen at forlade SF og fortsætte som løsgænger. De interne stridigheder i SF fik Søren Steen Andersen (V) til at lave en ny konstitueringsaftale uden om SF. Argumentationen var, at man ikke ville gøre sig til en del af stridighederne ved at vælge enten den ene eller den anden SF'er som formand.

Løsgænger i Økonomiudvalget

Den mangeårige SF'er Mogens Mulle Johansen forlod partiet sammen med Flemming Risskov Jørgensen og Poul Erik Kristiansen, der også begge har en lang fortid hos SF.

Med den nye konstituering gik man fra planen om fem stående udvalg udover økonomiudvalget tilbage til de fire, der var i seneste valgperiode. Men at Mogens Mulle Johansen nu kommer med i økonomiudvalget. Og det får altså Socialdemokratiet til at træde ud.

- Fredag 3. december kan man så konstatere, at borgmester Søren Steen Andersen alligevel har afgivet en Venstre-plads i økonomiudvalget, til løsgængeren Mogens Mulle Johansen som netop var en del af konflikten i SF. Mogens Mulle Johansen repræsenterer ikke noget parti og hans mandat er repræsenteret vel kun 200 stemmer, lyder det i opslaget.

Mogens Mulle Johansen fik 200 personlige stemmer, mens Jeanette Sandberg fik 438.

- Denne tildeling er et brud på aftalen med Socialdemokratiet og strider direkte mod borgmesterens egen argumentation i forhold til, at han ikke vil være en del af SF-konflikten, hvilket han bekræftede i Fyens Stiftstidende 1. december, skriver partiet.