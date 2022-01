Svær begyndelse: Borgerservice hjælper med Mit-id

Meget begyndelse kan være svær, og når man skal bevæge sig fra et nøglekort til en app, så kan det skabe problemer.

Assens' borgerservice har modtaget mange henvendelser fra borgere, der gerne vil have hjælp til at skifte fra Nem-id til Mit-id, sådan er meldingen fra Karen Ørbech, der er afdelingsleder i Borgerservice i Assens.

- Danskerne skal overgå fra Nem-id til Mit-id. Det sker ved, man får besked i e-Boks fra sin bank, og de fleste kan selv gøre det, men der er en gruppe borgere der har svært ved det, og den gruppe tilbyder vi hjælp i borgerservice.

Mange henvendelser

Ifølge Digitaliseringsstyrelsen, så er grunden til, at vi skal overgå til Mit-id, fordi den nye app lever op til nye standarder for sikkerhed. Det bliver med andre ord sværere at fuske med den nye nøgleapp.

Det betyder også farvel til den velkendte nøglekort, og det skaber problemer for nogle borgere, og Assens' borgerservice har kunnet mærke efterspørgslen for hjælp, og derfor er der også udvidet for muligheden for hjælp ifølge Karen Ørbech.

- Vi har hjulpet det seneste stykke tid, hvor man har kunne bestille tid, og vi kan se, at rigtig mange har haft interesse. Derfor vælger vi også at gøre det de næste tre onsdage for at få hjulpet nogle borgere over på Mit-id.