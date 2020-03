Tæt på jubilæum: Nu risikerer fynsk frisør at miste alt

Frisørmester Susanne Bornes livsværk var allerede i dyb krise inden, statsminister Mette Frederiksen meddelte tirsdag aften, at alle frisørsaloner skal lukke onsdag klokken 10.

På en måde gjorde statsministerens melding hverken fra eller til. Kunderne var nemlig for længst holdt op med at komme.

- Det har virkelig snerpet til den sidste uge, og til sidst ringede telefonen kun med afbud fra kunder. De tør ikke komme på grund af coronavirus. Så fra i dag har vi ingen indtjening overhovedet. Det er en sorgens dag, siger Sussanne Borne.

Til næste år skulle Sussanne Borne have fejret sit 35-års jubilæum som selvstændig. Men allerede inden tirsdag aftens pressemøde havde hun altså valgt at lukke sine fem frisørsaloner på Vestfyn.

Susanne Borne har - eller havde - 15 ansatte. Nogle er nu fyret, andre er sendt hjem på restbarsel eller ferie.

- Min mand, der står for pengesagerne, har brugt de sidste dage på at snakke med bank og revisor. Han har lånt, jeg ved ikke hvor mange 100.000 kroner i banken, så vi kan komme igennem det her, siger Susanne Borne.

Susanne Borne og hendes mand, Mogens Borne, holder nu et vågent øje med regeringens hjælpepakker til virksomhederne. Så vidt Mogens Borne kan se, har de mulighed for at få lønrefusion op til 26.000 per medarbejder.

Susanne Borne er tæt på konkurs Foto: Masoud Jafari Pouia

- Det er en helt afgørende hjælp for os. Men det holder os ikke skadesløse. Som jeg forstår det, skal vi jo stadig betale 20 procent, blandt ATP og pension. Desuden har vi stadig fem huslejer og andre faste udgifter, siger Mogens Borne.

To millioner: Så knækker filmen

- Hvis vi taber en million, er jeg tilfreds. Det kan også gå med halvanden, men taber vi to millioner, så knækker filmen. Og da forretningen er personligt ejet, så hæfter vi selv. Hvis frisørsalonerne går konkurs, så går vi også personligt konkurs og mister både hus og bil. Så det er et spørgsmål om, hvor længe vi tør kaste gode penge efter dårlige, siger Mogens Borne.

På trods af risikoen for konkurs hilser Sussanne Borne statsminister Mette Frederiksens drastiske tiltag for at inddæmme coronavirus velkommen.

- Folk turde jo alligevel ikke komme og blive klippet. Og når jeg tænker over det nu, så skulle vi måske bare fra starten have lukket hele landet ned i to uger og fået det overstået på en gang.