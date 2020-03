Upopulær natåbning: Frisørsalon får massiv kritik

Natten til onsdag kunne Salon Capillums kunder få fikset frisuren. Det kunne de på trods af en forestående tvangslukning af alle frisører og opfordringer fra statsministeren og dronningen om, at danskerne i disse tider skal blive hjemme.

Natklipning er noget Salon Capillums frisørkunder kan lide. Frisørsalonen havde faktisk så tralvt, at de var nødsaget til at afvise kunder.

Vi har måttet erfare, at man godt kan blive upopulær Wickei Eriksen, Salon Capillum

Men det var ikke alle, der tog lige godt imod de natlige frisørmuligheder.

- Vi har måttet erfare, at man godt kan blive upopulær. Tenna har faktisk været nød til at tage telefonstikket ud inde i salonen, fordi folk ringede og svinede hende til, fortæller indehaver af Salon Capillum Wickie Eriksen.

Samme billede tegner sig på salonens facebookside. Her har de modtaget klager natten igennem. Jens Høy er én af dem, der har sendt Salon Capillum en besked.

- Efter jeres egoistiske Corona-stunt i nat håber jeg, at det bliver de sidste i klipper i salonen nogensinde!

Forhåbentlig vil ALLE jeres andre kunder der støtter op omkring håndteringen af Corona-virus-bekæmpelsen finde andre og ansvarlige frisører efter krisen. Føj! Med hilsen fra én af dem det står i første række på hospitalet og passer syge patienter nat efter nat, skriver han på salonens side.

Forståelse for tiltag

Kritikken kommer efter en artikel på TV 2/Fyns hjemmeside, hvor salonens proklamerede sin natåbning.

- Når de læser artiklen, hvor der står, at vi går mod dronningen og statsministeren, det får folk til at tænde helt af, siger Wickie Eriksen, der er ærgerlig over de mange kritiske beskeder.

Ilfølge frisørindehaveren tager salonen deres forholdsregler.

- Der står sprit, og vi vasker os selv af inden hver kunde. Vi har masker på, når vi laver bryn og vipper og er i tæt kontakt, siger Wickie Eriksen.

Salon Capillum står overfor tvangslukning indtil 30. marts. Derfor var det nødvendigt for indehaver Wickie Eriksen at holde åbent.

- Jeg har stor respekt for det statsministeren gør og respekterer det helt. Men jeg har også en lille virksomhed, forklarer hun.

Wickie Eriksen vurderer at salonen over de næste 14 dage, vil miste over 20.000 kr. i omsætning.

Støttende kunder

Det er dog ikke alle, der er skeptiske over for Salon Capillums natåbning.

- Alle vores kunder støtter os og køber gavekort og sådan nogle ting, siger Wickie Eriksen.

Desuden er der andre frisørsaloner, der også bakker op om Salon Capillums beslutning.

- Der er mange frisører, som vi ikke kender, der har skrevet at de gør det samme. Og at det er et godt initiativ, fortæller Wickie Eriksen.

