Terrarium scanner varan for at komme hyppig dødsårsag i forkøbet

For de fleste har ultralydsscanninger at gøre med graviditet, og det er på sin vis også sandt for Jonas Caspersen, der er dyrepasser i Terrariet Vissenbjerg.

Det er dog ikke en helt almindelige patient, han har med at gøre, men derimod en meterlang øgle. Helt præcist er det terrariets komodovaranhun, som fredag var under scanneren.

- Vi scanner den for at se, hvordan æggene udvikler sig. Det gør man for at være sikker på, at kroppen optager æggene igen, hvis de ikke bliver befrugtet, så de ikke går til i dyret, siger Jonas Caspersen.

Hyppig dødsårsag

De store komodovaraner stammer fra Komodoøerne i Indonesien og kan blive op til tre meter lange. Men blandt dem, der lever i fangeskab, kan der opstå såkaldt ægbinding. Det gør, at de ubefrugtede æg begynder at presse på dyrets indre organer.

- Det er faktisk den hyppigste dødsårsag blandt de hunner, der lever i fangeskab, siger Jonas Caspersen.