Tiltrængt lønkompensation: Tobaksgaarden bløder i øjeblikket

Coronakrisen strammer sit greb om små og store virksomheder. Regeringen har vedtaget flere hjælpepakker, hvor lønkompensation på op til 30.000 kroner om måneden er en mulighed.

Fredag kunne Erhvervsministeriet oplyse, at 20.000 virksomheder har været inde på virksomhedsguiden.dk og ansøge om at få lønkompensation til deres medarbejdere.

Tobaksgaarden i Assens er som mange andre kulturinstitutioner presset af coronakrisen. Stedet er et kulturhus og byder både på biograf, koncerter og café. Alle grene er i øjeblikket lukket.

Derfor har de blandt andet søgt om lønkompensation.

- Der er ingen tvivl om, at vi bløder i øjeblikket, siger Tobaksgaardens kulturchef, Lasse Tajmer, og uddyber.

- Det er klart sådan noget som lønudgifter. Det er jo en stor post. Der kan vi få 75 procent i tilskud til fastansatte.

Mangler ikke flere ordninger

Udover lønkompensation søger Tobaksgaarden også om hjælp til faste udgifter og kompensation for tabt omsætning.

- Det skal simpelthen til, ellers går det galt, siger kulturchefen.

Han mener ikke, at der mangler specifikke ordninger til mindre kulturinstitutioner.

- Vi driver vores spillesteder som små virksomheder, forklarer Lasse Tajmer.

Derfor søger de på lige vilkår med andre virksomheder.

Svær situation

Ifølge erhvervsminister Simon Kollerup (S) vækker de mange ansøgninger en blandet følelse.

- På den ene side er jeg glad for at se, at så mange virksomheder har søgt lønkompensation, for det betyder, at ordningen virker, og at rigtig mange medarbejdere har undgået en fyreseddel. Omvendt er det jo desværre også et udtryk for, hvor svær en situation vi står i lige nu, skriver han i en pressemeddelelse.

Tidligere på ugen hævede regeringen støttebeløbet.

- Jeg håber, det betyder, at endnu flere arbejdsgivere søger lønkompensationen i stedet for at fyre folk, skriver Simon Kollerup.

Lønkompensationsordningen gælder fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020.