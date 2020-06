Tomlen ned til gratis sejlture: - Der kan blive kaos på Baagø Færgen

De fleste skal hjem igen samme dag, og vi skal kunne tage dem også. Vi kan jo ikke efterlade folk på Baagø Ole Knudsen, skipper, Baagø Færgen

Den socialdemokratiske regering vil gøre overfarten på 49 sejlruter gratis for cyklister og gående som en del af en kommende sommerpakke.

Det lyder umiddelbart som en god idé, men for havnemester og skipper på Baagø Færgen, Ole Knudsen, er det en skidt idé.

Baagø Færgen har nemlig ikke et bookingsystem, så det vil kunne skabe kaos på havnen i Assens - og ikke mindst kaos, når gæsterne på den lille perle i Lillebælt skal retur til fastlandet.

- Hver gang det er godt vejr, har vi rigtig mange gæster, og vi er tit tæt på det maksimale, siger Ole Knudsen.

Han peger på, at ø-færgen har flere udfordringer, hvis regeringens forslag bliver til virkelighed.

- Vi har ikke et bookingsystem til passagerer, og vi har den udfordring, at Baagø er et endags-besøg, fordi der ikke er overnatningsmulighed.

- Så de fleste gæster skal hjem igen samme dag, og vi skal kunne tage dem også. Vi kan jo ikke efterlade folk på Baagø, siger han.

Støt øens erhvervsliv

I stedet for gratis sejlture synes Ole Knudsen, at pengene i stedet kunne gå til at støtte øens erhvervsliv.

- Det kunne vi gøre i samarbejde med øerne. Jeg er ikke sikker på, at det her er den bedste måde at gøre det på.

Hos turistcheferne i Svendborg og på Ærø er der heller ikke ubetinget jubel over forslaget. Her ser man hellere, at ordningen går uden om højsæsonen - altså efter skolernes sommerferie.

- Jamen, det kan de have ret i, men min pointe er, at det er forskelligt fra ø til ø. Hvornår passer det ind, og hvornår er der åbent på øerne? Hvornår er det, vi kan hjælpe øerne, for det er jo det, vi skal.

- At det lige skal være i højsæsonen, at det skal være gratis, det kan give udfordringer for mange af os, slår Ole Knudsen fast.

Det kan koste ekstra ture

Netop fordi Baagø Færgen ikke har et bookingsystem, kan det give en modsat effekt i og med, at folk risikerer at blive efterladt på kajen.

- Det er ikke særlig positivt, og det værste er, at vi har mange afgange, hvor vi sejler til Baagø, og det er kun med de to sidste afgange, at folk vil hjem igen.

- Hvis vi har sejlet 400 mennesker derover, kan vi ikke have dem med hjem på to afgange sidst på dagen. Når det sker, må færgen sejle ekstra, og så bliver det dyrt, hvis vi skal sejle mange ture ekstra, siger Ole Knudsen.

Udenfor højsæsonen

Formanden for Sammenslutningen af Danske Småøer, Dorthe Winther, sender samme signaler.

Hun er også glad for regeringens forslag, men oplyser til Ritzau, at ud fra de foreliggende bookinger er øerne fyldt op i juli.

Det skyldes, at mange danskere vælger at holde sommerferien i Danmark. Derfor vil det være mest hensigtsmæssigt, hvis regeringens oplæg bliver gældende efter skolernes sommerferie.

- Vi er rigtige glade for, at man har tænkt øerne ind i en kommende sommerpakke. Men vi vil foreslå, at man skyder det til august og september. Det er her, der er mest brug for det, siger Dorthe Winther til Ritzau.

Der forhandles i denne uge på Christiansborg om forslaget.

