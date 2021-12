TrÃ¦kker sig og mister formandspost: - SÃ¥ mÃ¥ vi jo agere som opposition

Det får konsekvenser for Poul-Erik Svendsen (S), at Socialdemokratiet søndag valgte at trække sig fra konstitueringsaftalen med Venstre og Konservative.

Nu må Socialdemokraternes spids vinke farvel til tjansen som formand for Social- og Ældreudvalget.

- Der er nogle situationer, hvor man må tage et valg. Den post er vigtig at have, og jeg havde glædet mig til at have den og tror også, jeg kunne have gjort en forskel. Men det skal også være på nogle betingelser, der er til at have med at gøre, fortæller Poul-Erik Svendsen.



Derfor trak de sig fra aftalen

Socialdemokratiet droppede konstitueringsaftalen, fordi Venstre valgte at afgive en plads i Økonomiudvalget til Mogens Mulle Johansen, der for nylig forlod SF.