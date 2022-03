Trods verdensomspændende sanktioner: Russisk skib i Assens sender træpiller ud til fynboer

Det russiske fragtskib Baltiskiy Bereg med base i Sankt Petersborg har siden tirsdag ligget til kaj i Assens Havn.

Skibet er lastet med 3.000 ton træpiller til en værdi af seks millioner kroner. Og nu oplyser selskabet bag, at træpillerne - trods verdensomspændende handelssanktioner - kommer fra Rusland.

- Det er en meget ulykkelig situation. Men vi købte og betalte træpillerne, før krigen i Ukraine brød ud. Vi har diskuteret det meget, men vi kom frem til, at der ikke er noget at gøre. Det var simpelthen ikke muligt at give afkald på lasten, siger Frank Lund Larsen, der er direktør i Södra, som ejer træpillerne.