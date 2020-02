Fyn får nyt alment boligselskab

Et nyt, stort alment boligselskab skal erstatte tre mindre på Fyn.

Det blev enstemmigt vedtaget af repræsentantskaberne for de tre almene boligselskaber BSB Ringe, BSB Ørbæk og BSB Årslev. De skal fremover lægges sammen og bliver dermed til Boligselskabet Fyn.

Som et samlet selskab er håbet, at man lettere vil kunne løfte flere og tungere opaver og møde krav om optimering og effektivisering. Derfor glæder det Søren Svendsen, der hidtil har været formand for BSB Ørbæk, at man er kommet frem til en aftale.

- Vi har ikke mange boliger, der står tomme, men er du en lille afdeling på 10-12 boliger i et lille boligselskab, kan bare en enkelt tom bolig i længden blive rigtig dyr og potentielt et spørgsmål om overlevelse. Det er bare ét eksempel på et område, hvor vi nu står langt stærkere, siger Søren Svendsen i en pressemeddelelse.

Bedre beboerdemokrati

Søren Svendsen håber, at den nye konstallation vil forbedre beboerdemokratiet. De tre almene boligselskaber har hver for sig oplevet, at det ikke altid er let at finde lejere til bestyrelsesarbejdet.

- Mit håb er, at vi får bedre mulighed for at finde folk, der har lyst til at gøre en forskel, så vi får en god og slagkraftig bestyrelse, der kan få indflydelse til gavn for beboerne, siger han.

Derudover håber man på at kunne effektivisere, når man samler 838 boliger i et alment boligselskab.

- Det betyder, at vi kan gøre mere ud af de møder, vi har, og effektivt og nemt kommunikere med formanden, siger Kim Hybel, der står i spidsen for Servicecenter Faaborg-Midtfyn og har hjulpet under sammenlægningen.

Driften af de tre selskaber er allerede lagt sammen.

