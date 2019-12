Fynsk boliggaranti skal inspirere internationalt

I udlandet er man imponeret over, at hjemløse i Odense er garanteret en bolig inden for tre måneder.

Det blev slået fast under en konference i Bruxelles i sidste uge, hvor Odenses hjemløseindsats blev fremhævet på en liste som et af de 50 mest innovative boligløsninger for socialt udsatte.

- Mange kigger mod Odense, fordi vi rent faktisk kan finde billige boliger til udsatte borgere. Jeg er selvfølgelig glad for den internationale opmærksomhed, men jeg er først og fremmest glad for, at vi via vores stærke samarbejde med boligforeningerne kan hjælpe hjemløse til at få tag over hovedet, siger beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro i en pressemeddelelse.

Fremhævet før

Det er ikke første gang, Odense bliver fremhævet som det gode eksempel, når det handler om at hjælpe hjemløse. Antallet af hjemløse i den fynske storby er væsentligt lavere end andre steder, og ved den seneste tælling var der i Odense 125 hjemløse, mens tallet i Aarhus var 750.

- Det handler ikke bare om, at vi giver hjemløse en nøgle til en bolig og vender ryggen til. Vi følger op og sørger for, at de får den støtte og hjælp, som de har brug for. Det er nøglen til succes, og det er rigtig godt, at andre rundt omkring i Europa har fået øje på det, siger Brian Dybro.

I løbet af ti år er 480 hjemløse i Odense blevet hjulpet i egen bolig, og 87 procent af dem bor stadig i eget hjem. Det skyldes blandt andet, at kommunen arbejder sammen med boligforeningerne om at sikre boliger med en overkommelig husleje. Hvis det skal fortsætte, skal der fortsat være fokus på billige boliger, mener rådmanden:

- Vi ved også, at vi de kommende år kan blive pressede på billige boliger - blandt andet på grund af ghettopakken. Derfor er det så afgørende, at vi bliver ved med at have fokus på, at vi skal have bygget billige boliger i Odense.

