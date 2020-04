Bekymret datter: Kan min mor blive smittet i taxa på vej til lægen?

Mange ældre borgere har behov for at blive kørt til lægen. Men kan man være tryg ved at benytte sig af de offentlige kørselsordninger, når det gælder risikoen for corona-smitte?

Sådan spørger Hanne Jensen. For hende er spørgsmålet relevant, fordi hendes mor i Tommerup Stationsby jævnligt har brug for at besøge sin læge.

- Jeg er vidende om, at der er blevet kørt med flere passagerer i en personbil i den kørselsordning, som min mor bruger, og det bekymrer mig, siger Hanne Jensen.

SPØRGSMÅL FRA EN FYNBO Hvordan kan det være, at man har to passagerer (pensionister, der har kørselsordning) i samme personbil til og fra lægebesøg? Det er jo dem, vi prøver at passe godt på.

Hanne Jensen

Derfor har TV 2/Fyn undersøgt, hvilke corona-retningslinjer, der køres efter i regionens og de fynske kommuners kørselsordninger.

Ekspert: Næppe muligt at overholde afstandskrav

Men først og fremmest har vi forelagt Hanne Jensens spørgsmål for professor, dr. med. Hans Jørn Kolmos fra Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på OUH, for at få en vurdering af den sundhedsfaglige risiko.

- Jeg kan godt forstå, at spørgeren undrer sig, for med mindre det er en meget stor bil, er det næppe muligt at overholde Sundhedsstyrelsens afstandskrav med flere passagerer i bilen, siger Hans Jørn Kolmos.

Hvor langt skal man sidde fra hinanden?

- I princippet to meter, som Sundhedsstyrelsen anbefaler.

Hvordan løser man det så, hvis der skal sidde flere fremmede i en bil sammen?

- Så skal det være en stor bil med plads, altså en minibus eller lignende, siger Hans Jørn Kolmos

Han opfordrer til at spørge transportselskabet, hvorfor man ikke her i epidemiperioden transporterer hver patient i en vogn for sig.

Solorejser som udgangspunkt

I Region Syddanmark er det fortsat muligt at bestille kørsel til og fra sygehusbehandling, men på grund af corona-epidemien er der følgende ændringer:

Patienter, der kan benytte egen bil, opfordres til at gøre det, af sikkerheds- og kapacitetsmæssige årsager.

For at sikre størst mulig afstand mellem chauffør og passager, skal passageren sidde på bagsædet.

Transporter bestilles i udgangspunktet som solorejser, det vil sige uden andre passagerer i bilen.

Bestilling af transport kan tidligst ske to dage forud.

Forskellig kørsel til praktiserende læge

Når det gælder kørsel til praktiserende læge, er der ikke fælles retningslinjer. Det skyldes, at kommunerne har valgt at lægge kørselsopgaven ud til forskellige transportselskaber.

De fleste fynske kommuner benytter sig af en flextrafik-ordning under FynBus, og her er der indført en række tiltag for at sænke risikoen for smittespredning:

Man kører ikke sammen med andre passagerer. Det er dog stadig muligt at bestille ture med egen ledsager.

Man skal sidde på bagsædet.

Det er ikke længere muligt at betale med kontanter.

Har man covid-19 eller en formodning om at være smittet med coronavirus, må man ikke rejse med flextrafik.

Taxa Syd har kun få patientkørsler

Tre fynske kommuner - Assens, Svendborg og Odense - benytter sig af Taxa Syd til kørsel af patienter til praktiserende læge.

- Her i Taxa Syd har vi ikke modtaget særlige krav fra de tre kommuner om retningslinjerne ved patientkørsel. Men vi har besluttet at følge de retningslinjer, der er kommet fra Transport- og Boligministeriet, som vedrører transport af børn og kørsel af borgere, der skal til aktiviteter som genoptræning og lignende, fortæller Tadzudin Kasami, direktør i Taxa Syd.

Det betyder, at passagerer bliver bedt om at udføre hånddesinfektion, inden køreturen begynder.

Efter hver kørsel bliver kontaktpunkter, hvor passageren har siddet, aftørret med sprit.

Der køres ifølge Taxa Syds direktør kun med en enkelt passager ad gangen, og passageren placeres på højre bagsæde, så fører og borger sidder diagonalt i bilen.

At nogle borgere alligevel har oplevet kørsel med flere passagerer under coronakrisen må være en misforståelse, mener han.

- Vi har ikke så mange transporter til praktiserende læge. Jeg tror, at en del mennesker stadig er tilbageholdende med at besøge deres læge. Derfor er det ikke nødvendigt at køre flere sammen i bilerne, siger Tadzudin Kasami.

Hanne Jensen: Mor kører selv

I Hanne Jensens konkrete tilfælde er det Taxa Syds retningslinjer, der gælder, da hendes mor bor i Tommerup Stationsby i Assens Kommune, og da det drejer sig om kørsel til praktiserende læge.

Da TV 2/Fyn præsenterer de indsamlede oplysninger om retningslinjerne i kørselsordningerne for Hanne Jensen, har hun denne kommentar:

- Det er dejlig at vide, at der regler om kun en i bilen ad gangen. Det må være en smutter, hvis det alligevel er sket så, siger Hanne Jensen.

- Det er bare så vigtigt, at vi passer på de ældre og de svage her i denne tid. Og min mor er 80 år, så derfor kan man godt blive bekymret, siger hun.

Hanne Jensens mor har ikke nogen aktuelle planer om besøg hos lægen.

- Men når hun skal til lægen næste gang, så tror jeg hun selv tager bilen. Hun har stadig sit kørekort, siger Hanne Jensen.

