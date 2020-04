Digital corona-røst fra Østfyn: Stig Rossen synger humøret frem

Digitale fællessange har virkelig vundet sit indpas i disse coronatider, hvor man kan have brug for at blive muntret op.

Nu melder en stemme sig også fra det østfynske, hvor Stig Rossen brøler med fra sin have.

Det er helt passende 'To liv' fra Tarzan, som Stig Rossen giver sit sangbidrag til i samarbejde med det 19-mands store Disney-cover band 'Luftens Helte' fra Aarhus.

- Jeg har altid elsket Disneys måde at formidle historier på, siger Stig Rossen.

Populær på Facebook

I sangen, som du kan se herunder, bidrager mange af bandets medlemmer med instrumenter hjemmefra deres lejligheder, som der er blevet meget populært for musikere - og andre - under coronakrisen.

Videoen har på kun to døgn fået over 73.000 visninger og er delt hundredevis af gange på Facebook.

Se videoen her:

Sangen er fra Disney filmen Tarzan, der havde præmiere i 1999. Stig Rossen er selv med på hele den danske udgave af soundtracket til filmen, hvor han synger mange af Disney sangene, der er skrevet af den engelske musiker Phil Collins.

Samarbejde på vej

Det aarhusianske band har lige som så mange andre fået aflyst koncerter på stribe under coronakrisen. Bandet spiller udelukkende Disney sange.

- Jeg har altid elsket Disneys måde at formidle på. Så da jeg første gang hørte om Luftens Helte og vores fælles passion for Disney, tænkte jeg, at dem må jeg arbejde sammen med på et eller andet tidspunkt, siger Stig Rossen.

Sidst bandet spillede på Fyn var i november i 2019, men måske er der chance for, at Disney fællessang kan foregå på Fyn og i virkeligheden, når krisen har lagt sig.

- Der har flere gange været tilløb til min medvirken i en af deres mange koncerter. Denne video var en sjov mulighed for at afprøve samarbejdet, inden vi får mulighed for at gøre det rigtigt i en forhåbentlig ikke alt for fjern fremtid, siger Stig Rossen.