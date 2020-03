Bunkerne af storskrald og haveaffald vokser: Michelle håber genbrugspladsen snart åbner igen

Haveaffald, gamle senge udtjente dæk og meget andet storskrald hober sig op rundt omkring ved de fynske husstande efter at genbrugsstationerne er blevet lukket for at begrænse smittefare. Nu er de fynske borgmestre gået sammen for at få dem åbnet igen.