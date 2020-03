Donerer gratis til sygehuse: Destilleri starter produktion af håndsprit

Whiskey, gin og rom er foreløbigt sat på hylden hos Nyborg destilleri. Nu skal destilleriet til at producere håndsprit for at hjælpe det danske sundhedsvæsen med at passe på danskerne.

- Der har været et hav af myndigheder, vi har skullet kontakte for at få lov, og de har alle været meget velvillige, fortæller direktør for Nyborg Destilleri, Tørk Eskild Furhauge til TV 2/Fyn og tilføjer:

- Nu er der hul igennem på alt, så nu går vi i gang.

I løbet af mandagen kom de sidste tilladelser i hus, så destilleriet kan producere den meget stærke alkohol til produktionen af håndsprit.

Et hav af dispensationer

Det har ikke været nemt at få lov til at producere håndsprit, forklarer den administrerende direktør.

- Vi har blandt andet skullet søge dispensation ved skattemyndighederne, Beredskabsstyrelsen, fødevaremyndighederne, Miljøstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen for at få lov til det her, uddyber han.

Han forstår godt, at myndighederne gør det besværligt at producere den stærke alkohol.

- Det er et potent middel, og man skal sikre sig, at det ikke lander i de forkerte hænder, siger han.

Det har dog ikke været noget problem for Nyborg-virksomheden at få lov til at hjælpe i den her situation.

- Myndighederne har været gode til at reagere hurtigt i den her krisesituation, fortæller Tørk Eskild Furhauge.

Profitfrit samarbejde

Nu hvor tilladelserne er i hus, skal destilleriet i gang med at producere de desinficerende dråber. Dråber, de ikke kommer til at tjene en krone på.

- Tanken er at give det til sygehusene uden beregning. Hvis vi skal sælge det til nogen, der skal sælge det videre, så vil vi tage betaling. Pengene vil i så fald gå til en fond til fordel for coronasmittede, forklarer direktøren og tilføjer:

- Vi donerer arbejdskraft og produktionsanlæg, men råvarerne er der nogle andre, der gerne må donere. Vi kæmper også en kamp for overlevelse, og derfor kan vi ikke donere det hele, forklarer han.

Der er dog allerede flere, der har meldt sig på banen. Både Carlsberg, Albani, Nordic Sugar og Kiiltoclean i Assens samarbejder med destilleriet. Også destilleriets bryggeri, Ørbæk Bryggeri, giver en hånd med i kampen mod coronavirus.

- Vi mangler at få finansieret energi og vand, men det er mere økonomisk. Hvis vi fik det finansieret det sidste, kunne det være en ren donation fra alle os, der samarbejder til sygehusvæsenet, siger direktøren.

Og der går formentligt ikke længe, før de er klar til at levere.

- Vi regner med snart at have lavet den første portion, som vi kan sende til sygehusene, fortæller han.