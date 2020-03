Fynske patienter skal afprøve medicin mod covid-19

Hvis der er en type medicin, der kan behandle patienter med coronavirus, peger pilen - i forskerkredse - på Remdesivir.

Fredag er sendinger af medicinen modtaget på flere danske hospitaler - heriblandt OUH. De andre hospitaler er Rigshospitalet, Aarhus, Aalborg, Nordsjælland, Hvidovre og Roskilde.

I alt 12 patienter skal behandles med Remdesivir som et led i et internationalt forskningsprojekt. Forsøget er et lodtrækningsforsøg, så kun halvdelen af patienterne vil få den aktive behandling med Remdesivir.

Remdesivir er et af de lægemidler, som verdens forskere har størst forhåbning til ved behandling af lungesyge patienter med covid-19.

Covid-19 er navnet på den sygdom, som patienter får efter smitte med coronavirus. Hidtil har der ikke været en kendt behandling af sygdommen.

Fakta om Remdesivir Remdesivir er oprindeligt udviklet til at behandle andre alvorlige virusinfektioner, for eksempel ebola eller de to tidligere coronavirus-infektioner sars og mers. Kilde: Rigshospitalet Se mere

På verdensplan skal medicinen afprøves på 440 patienter – heraf 200 i Europa.

Remdesivir blev oprindeligt udviklet til at behandle andre alvorlige virusinfektioner. Eksempelvis ebola, sars og mers.

De to sidstnævnte er tidligere virusinfektioner i corona-familien.

I flere tilfælde på verdensplan er smittede patienter med Covid-19 forsøgt behandlet med Remdesivir, men der mangler stadig data på, om medicinen faktisk har en effekt.

Læs også SDU-forskere corona-knokler: Kendt vaccine gør os mere modstandsdygtige

Dyreforsøg har vist at Remdesivir kan forhindre, at de viruspartikler, der er trængt ind i forsøgsdyrenes celler, begynder at formere sig - og bremser på den måde infektionens spredning, fortæller professor Isik Johansen fra Infektionsmedicinsk Afdeling på Odense Universitetshospital.

- Vores håb er, at medicinen også kan virke på mennesker, der er inficeret med den aktuelle coronavirus, som plager verden lige nu, fordi den genetisk set har ganske meget til fælles med de to andre coronavirusser, som forårsager Sars og mers, siger Isik Johansen i en pressemeddelelse fra Rigshospitalet.

For at få fløjet medicinen rundt til hospitalerne stillede firmaet NHV Denmark, som normalt transporterer folk til og fra boreplatforme, gratis en helikopter til rådighed, som en hjælp i kampen mod coronavirus.