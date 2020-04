Kæmpe succes: Virtuel ølsmagning holder små bryggerier i live

I Svendborg sidder Bo Abelgren Ehlers på en skammel foran sin sølvgrå bærbare computer. Mellem papkasser og Svendborgsund-pilsnere præsenterer han Sundbajeren til omkring 1.000 medfølgende Facebook-seere.

- De pilsnere, man typisk køber fra større bryggerier, er tit filtreret helt klare. Det er den her ikke. Det betyder, at vi bevarer nogle af smagsstofferne i. Så en klassisk pilsner med forskellige klassiske europæiske humler, der giver sådan lidt et krydret præg, lyder det fra ejeren af Svendborgsund Bryghus til Facebook-seerne.

I et forsøg på at stille danskernes øltørst i disse coronakrisetider arrangerede Royal Unibrews specialbryggeri, Theodor Schiøtz Brewing Co., fredag en virtuel ølsmagning sammen med 11 andre små og store bryggerier.

Allerede inden afholdelsen fredag, var arrangementet en stor succes. Kassen med smagningens 12 øl blev udsolgt efter seks dage.

Svendborgsund Bryghus er ét af de mindste bryggerier, der var med i den virtuelle ølsmagning.

- Det betyder kolossalt meget, at sådan nogle af de store som Royal Unibrew inviterer os ind. Det at sende 2.000 øl ud ad døren betyder rigtig meget for et lille bryggeri som os. Det har i hvert fald betydet noget for den her måneds omsætning. Det er vi glade for, fortæller ejer af Svendborgsund Bryghus Bo Abelgren Ehlers.

Arragementet fungerede sådan, at deltagerne kunne købe en kasse med de 12 øl, der var med i smagningen. I kassen lå der også en kort beskrivelse af øllene.

Den virtuelle ølsmagning varede fire timer. Her kunne deltagerne se og høre om de forskellige øl på Facebook i en livevideo fra Anarkist brewpub i Odense. Samtidig kunne de smage dem hjemme i deres egen dagligstue.

Presset af corona

Ligesom store dele af samfundet er de små bryggerier pressede af corona-lukning.

- Det er klart, vi kan sagtens mærke, hvad der sker i øjeblikket. Alt salg til restaurationer og barer er stoppet. Heldigvis er der mange, der sidder hjemme og har brug for lokale øl. Vi kan virkelig mærke, at de lokale bærer os nu, forklarer Bo Abelgren Ehlers.

Under coronakrisen tilbyder Svendborgsund Bryghus gratis levering, og ejeren er selv ude at aflevere. Her ser han, hvordan de lokale kunder bor og hilser på dem.

Alligevel har bryggeriet mistet omkring 30 procent af omsætningen, men det forsøger selv at klare skærene uden brug af hjælpepakke. Bo Abelgren Ehlers håber, at webshoppen og udbringning er nok til at holde dem kørende.

Tidligt i seng

Hjemme fra spisebordet fulgte landsformanden for danske øl-entusiaster Klaus Rehkoppf med i den virtuelle ølsmagning.

Da TV 2/Fyn møder ham, er han i gang med dagens tredje smagsprøve.

- Så jeg er stadig forholdsvis klar i hovedet, trods alt. Men det er noget af en omgang, vi skal igennem, fortæller han og uddyber.

- Det kan godt være det ender med, at jeg kommer tidligt i seng i aften.

Håber ikke det bliver normalen

Idéen bag Danmarks største virtuelle ølsmagning synes Klaus Rehkoppf er god.

- Men det er på en lidt trist baggrund. Vi kan ikke komme ud på barer og restauranter og sidde og nyde det gode øl der. En festlig markering af en trist situation, siger han.

Ifølge landsformanden gør øl sig bedst i fællesskab med andre.

- Øl er noget, vi helst nyder i venners lag. Det smører godt til et godt arrangement. Det vil være synd at forestille sig, at jeg skulle sidde og drikke en øl alene resten af året. Det vil jeg bestemt ikke håbe, siger Klaus Rehkoppf.

Mange af de danske øl-entutiaster deltog i Danmarks største virtuelle ølsmagning ifølge landsformanden. Han er ærgerlig over, der ikke var flere kasser til salg.

- Jeg er sikker på, det kunne have båret meget mere, siger han.

Han kan dog godt se det logiske problem i, at bryggerierne skal levere 2.000 flasker, da der er flere små i blandt.

Begynd at hamstre øl

Bo Abelgren Ehlers er tilfreds med arrangementet.

- Det var sjovt. Jeg fik mange gode spørgsmål.

Ifølge Klaus Rekoppf er et arrangement som Danmarks største virtuelle ølsmagning et godt initiativ især for de små bryghuse.

- Det er en glimrende idé og en god måde at få promoveret sit øl på, siger han og opfordrer til, at fynboerne begynder at hamstre øl fra Svendborgsund, Fanø eller lignende. På den måde kan de små bryggerier måske klare sig gennem coronakrisen.

Udover Svendborgsund Bryhus deltog flere fynske bryggerier. I smagekassen var der også øl fra Fanø Bryghus, Midtfyns Bryghus, The Man Behind, Ørbæk Bryggeri og Ugly Duck Brewing Co.