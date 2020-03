Ølbar åbner i påsken: Men kun på nettet

Med et nyt tiltag håber den odenseanske ølbar Anarkist og bryggeriet Theodor Schiøtz Brewing at skabe lidt god stemning i påsken samt ekstra omsætning til nogle af de mange bryggerier, der er hårdt ramt af coronakrisen.

I alt 12 danske bryggerier, der alle hører under Royal Unibrew, er gået sammen om at arrangere en virtuel ølsmagning, der finder sted langfredag, som i år ligger 10. april.

- Vi vil gerne lave en slags virtuelt langbord - en folkefest for alle, uanset om man er til pilsner, stout eller IPA'er. Det savner vi her midt i den tid, hvor danske barer, ølværksteder og brewpubs er tørlagte, siger Jesper Larsen, der er marketingschef i Royal Unibrew.

Konceptet går ud på, at man frem til 5. april kan bestille en kasse med de øl, der indgår i ølsmagningen. I kassen er en kort beskrivelse af, hvordan man deltager i arrangementet.

På dagen vil man på et livestream se forskellige brygmestre og øleksperter fortælle om de øl, der er i kassen, mens man kan drikke dem hjemme i sin egen stue.

Hjælp til de små

I ni dage har restauranter og værtshuse i hele Danmark holdt lukket som et led i kampen mod den hærgende coronavirus. Det rammer de danske bryggerier hårdt, at de ikke længere kan få serveret deres øl på restaurationerne.

Dermed er den virtuelle ølbar også et forsøg på at hjælpe en branche, der kæmper.

- Nedlukningerne i forbindelse med corona tager hårdt på branchen. Ikke mindst på alle mikrobryggerierne, der i høj grad er afhængige af salget på barerne. Vi vil gerne være med til at sikre, at danskerne også i fremtiden har meget spændende øl at vælge mellem. Det kræver, at vi samarbejder på tværs i branchen og tænker nyt, siger Jesper Larsen.

Det var hos den odenseanske ølbar Anarkist, at man fik idéen, og det er også på dens facebookside, at arrangementet vil blive livestreamet.

Blandt de 12 bryggerier er der 5 fynske. Blandt andet Svendborgsund Bryghus, hvor ejer og brygger Bo Abelgren Ehlers glæder sig over idéen.

- Det er dejligt, at nogle af de store rækker ud til os små. Det er vi glade for. Vi ser naturligvis frem til at kunne komme ud til hele landet - men jeg håber også, at vi får vist hele Danmark, hvordan vi samarbejder i branchen, når vi sender fra de forskelige bryggerier, siger Bo Abelgren Ehlers, ejer og brygger på Svendborgsund Bryghus.

Kassen med øl koster 349 kroner og kan bestilles på www.craftmakerscollective.com