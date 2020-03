Lukker ned: Coronakrise kradser også hos mikro-bryggerierne

Lukning af cafeer og værtshuse og forbud mod at forsamles, når man er mere end ti personer, har sat en stopper for de fleste gode fester.

Og det mærker man hos landets mikrobryggerier, skriver Fødevarewatch.

Hos Midtfyns Bryghus oplyser direktør Eddie Szweda, at han har betalt lønninger i denne måned og april, men at bryggeriet har indstillet produktionen, standset alle indkøb og sendt medarbejderne hjem.

På nuværende tidspunkt, fortæller direktøren, har bryggeriet mistet omkring 30-35 procent af omsætningen i løbet af de første uger af covid-19-krisen

Ifølge en rundringning, som Fødevarewatch står bag, vil en momsrefusion styrke likviditeten betragteligt hos mikrobryggerierne, der generelt er glade for regeringens støttepakker.

Hos Royal Unibrew mærker man også, at der ikke efterspørges specialøl i denne tid, fordi cafeer, koncertsteder og værthuse er lukket.

Royal Unibrew har bryggerier i Fakse, hvor hovedsædet ligger, og i Odense, hvor Albani ligger.

Royal Unibrews økonomidirektør. Lars Jensen ønskede søndag ikke overfor TV 2 Øst at oplyse, om der fremadrettet er behov for at sende medarbejdere hjem.

To af Royal Unibrews vigtige markeder er Danmark og Italien.

Det er ikke lykkedes for TV 2/Fyn at få en kommentar fra Royal Unibrew.