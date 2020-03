Nødherberg i Odense skal huse coronasmittede hjemløse

Hjemløse og socialt udsatte er særligt sårbare i forhold til at blive smittet med coronavirus, da mange kæmper med et svækket immunforsvar, kroniske sygdomme og misbrug.

Derfor bliver der nu oprettet et nødherberg i Odense, hvor hjemløse og socialt udsatte, der er smittet med covid-19, kan flytte ind.

Nødherberget er et samarbejde mellem OUH, Odense Kommune og Kirkens Korshær i Odense, og det får til huse i et tidligere kirkegårdskontor på Falen 40. Novo Nordisk Fonden har støttet projektet med 2,5 millioner kroner.

- Vi har nogle meget udsatte hjemløse mennesker i vores by. Hvis de bliver smittet med covid-19, så er de i den grad i risikogruppen for at blive kritisk syge og i værste tilfælde også dø. Der skal vi som samfund stå klar med et godt tilbud og holde hånden under de her mennesker, siger beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro (SF) til TV 2/Fyn.

Kan blive behov for flere pladser

Nødherberget er klar til brug fra starten i næste uge, og i første omgang bliver der plads til syv beboere, som får adgang til eget bad og toilet. Der kan dog hurtigt oprettes flere pladser, hvis det bliver nødvendigt, understreger Brian Dybro.

- Hvis vi får brug for flere pladser, får vi hurtigt sat nogle vogne op, så der er nødpladser til alle de socialt udsatte, der måtte blive ramt af covid-19, siger rådmanden.

Det nye nødherberg skal sikre, at de smittede får den nødvendige sundhedsmæssige hjælp og sociale støtte, samtidig med at de bliver adskilt fra de raske brugere og medarbejdere på forsorgshjem og varmestuer, så smitten spredes mindst muligt.

Forsogshjem roser initiativ

På forsorgshjemmet St. Dannesbo er leder Søren Jespersen taknemmelig for det nye initiativ i Odense.

- Det har jo været vores frygt, lige siden det her kom, at epidemien skulle fortsætte og sprede sig til vores institution, da vi har med en målgruppe at gøre, som har ekstremt svært ved at holde sig fra hinanden og blive inde i lukkede rum.

- Derfor er det jo en fornem ting, at man i Odense Kommune har besluttet politisk, at man vil sætte ekstra penge af, og at man har fået midler fra Novo Nordisk Fonden til at kunne komme så hurtigt i gang, siger han til TV 2/Fyn.

Udsatte kræver særlige rammer

For det er nødvendigt at have et sted til de udsatte borgere, som bliver smittet med covid-19, hvor der kan tages hensyn til deres særlige udfordringer og behov, mener Søren Jespersen.

- Vi kan jo ikke spærre dem inde, og det er netop derfor, vi har brug for sådan et sted her. Vi skal kunne tackle, at de går lidt mere rundt, end de ville have gjort i det almindelige sygehusvæsen. Det er borgere, der har svært ved at være i karantæne inde på et værelse.

- De er vant til bare at gå, når de har brug for at gå. Det her med at blive låst fast, det er deres største frygt, siger han og understreger, at personalet gør, hvad de kan, for at få beboerne til at forstå, hvor vigtigt det er at blive på værelset mest muligt.

Forsorgshjemmet St. Dannesbo kommer til at stå for driften af nødherberget i samarbejde med blandt andet Kirkens Korshær.

