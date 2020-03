Optimisme på gymnasier: Corona tvinger os til at tænke i nye baner

De fynske gymnasier ligger øde hen. Lærere og elever er sendt hjem. Men det er nu ikke, fordi det er sommerferie endnu.

Onsdag aften meldte statsminister Mette Frederiksen ud, at landets skoler og uddannelsesinstitutioner lukker ned i 14 dage. Undervisningsministeriet har efterfølgende opfordret skolerne til at undervise eleverne virtuelt, hvilket alle fynske gymnasiale uddannelser gør, ifølge en rundringning Bemærk har lavet.

På Nordfyns Gymnasium ærgrer rektor sig over situationen, men kan godt se det positive ved Corona-lukningen.

- Vi bliver tvunget til at tænke nyt. Det kan have en positiv effekt på den måde, vi tænker undervisning på fremover. Vi får prøvet noget, vi ellers ikke ville have prøvet, siger Kurt René Eriksen, der er rektor på Nordfyns Gymnasium i Søndersø.

Middelfart ser muligheder

Også på Middelfart Gymnasium er der optimisme at spore trods den ellers alvorlige situation. Her ser man det som en anledning til at øve sig i virtuel undervisning.

- Det er et interessant benspænd for undervisningen. Det bliver hårdt, men hvis man skal se positivt på det, så er det en mulighed for at prøve noget andet af, siger rektoren på Middelfart Gymnasium, Christian Alnor.

Hvis skolen ikke var blevet lukket, tror han ikke, at den virtuelle undervisning var kommet på tale.

- Det var ikke sket af sig selv. Hvis man ikke er tvunget til at gøre noget nyt, så gør man det, man plejer at gøre, siger han.

Mindre pres på eleverne

På Faaborg Gymnasium har man længe eksperimenteret med den virtuelle undervisningsform.

I 2017 blev det tilladt at have 20 procent af undervisningen virtuelt. I Faaborg valgte de at gå forrest på Fyn. Resultatet har været, at eleverne trives bedre.

- Der forsvinder et enormt pres på eleverne ved, at der ikke er en fysisk person til stede i undervisningen, siger Jesper Hasager Jensen, der er rektor på gymnasiet.

Virtuel undervisning er ikke altid optimalt

Selv om den virtuelle undervisning et stykke hen ad vejen har været en succes, fungerer den ikke i alle fag.

- I idræt og eksperimentelle fag som fysik, biologi og kemi-forsøg kan vi ikke kræve, at eleverne laver det derhjemme, siger Jesper Hasager Jensen.

På Faaborg Gymnasium forsøger man derfor at rykke rundt på tingene, så eleverne kan få mest muligt ud af undervisningen, selv om de ikke kan komme i skole.

- Så får de idræt senere på foråret, hvor vejret alligevel er bedre, og flere matematiktimer nu, siger Faaborg-rektoren.

Skolerne skal ifølge udmeldingen fra Statsministeriet foreløbigt holde lukket til og med fredag 27. marts.