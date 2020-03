OUH: Coronavirus er ingen hindring for at give blod

Selvom antallet af coronasmittede stadig stiger kraftigt og folk opfordres til ikke at komme unødigt på OUH, er der en gruppe mennesker, der stadig er velkomne - bloddonorerne.

Det fortæller ledende overlæge på Klinisk Immunologisk Afdeling på OUH Jørgen Georgsen.

- Vi har oplevet, at der er flere donorer, der har aflyst deres aftaler i dag (torsdag, red.) på grund af coronavirus, men det er en misforståelse. Der er stadig brug for blod, og vi opfordrer folk til at overholde deres aftaler og komme, siger Jørgen Georgsen.

Han fortæller, at coronavirus ikke går i blodet, med mindre man er meget syg, og derfor kan man sagtens give blod til sygehuset, hvis man føler sig rask.

Der er planlagte operationer, der er aflyst, men blodforbruget på OUH liggerer stadig på 80-90 procent, fortæller Jørgen Georgsen.

Han har været i dialog med sine italienske kollegaer, hvor bloddonorer har fået særlig tilladelse til at komme og blive tappet, selvom Italien reelt er lukket helt ned.

Vi er ikke selvforsynende

De donorer, der donerer blodplasma, kaldet plasmaferese, må meget gerne komme og lade sig tappe fortsat. Plasmaferese er en tapning, hvor blodet bliver tappet som normalt, men derefter bliver centrifugeret øjeblikkeligt. Så kan blodbanken gå selektivt ind og tage plasmaet ud af blodet, imens resten af blodet bliver sendt retur til donoren med det samme.

Blodplasmaet indeholder de såkaldte immunglobaliner, antistoffer, der hjælper med bekæmpelse af infektioner. Det bruges blandt andet til at lave medicin af. En medicin, Danmark ikke er selvforsynende af.

- Der er hård konkurrence om at få den medicin, vi bruger til folk, der lider af autoimmune sygdomme. (hvor kroppens immunforsvar angriber kroppens egne celler, red.) Ved plasmaferese sender vi plasmaen til udlandet, der laver den om til medicin, og det vi selv sender, er vi sikre på at få retur til os. Derfor er det vigtigt, at vi fortsat har donorer, der kan donere blod og blodplasma, siger Jørgen Georgsen.