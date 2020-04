Savner udenlandske turister: Fyn gør klar til ny type turist

Det er ingen hemmelighed, at den fynske turismebranche lider hårdt under coronakrisen, og det gode solrige påskevejr er ikke nok til at redde branchen.

Der er særligt én ting, der mangler fra de fynske turistattraktioner og de virksomheder, der skal leve af dem - og det er udenlandske turister.

- De seneste 18 år plejer vi at åbne hvert år skærtorsdag til påske. Det har vi gjort i 18 sæsoner. Det kunne vi bare ikke i år på grund af coronakrisen, siger Line Klivager, der er indehaver af Faaborg Røgeri.

Hun fortæller, at havnen i Faaborg på denne tid af året plejer at være fyldt af udenlandske turister, der kommer sejlende.

Ondt langt ind i hjertet

På Langeland er meldingen den samme. Sejlende tyskere, der kigger forbi og smider penge i butikker og på restauranter på Langeland, er hjemme, fordi grænserne er lukket.

Anne Mette Wandsøe, der er turist- og erhvervsdirektør på Langeland, fortæller, at påsken er den tid på året, hvor alt lige fra gallerier til restauranter for alvor åbner for turister på den sydfynske ø.

- Det gør ondt langt ind i hjertet, og jeg har det virkelig svært med, at påsken er blevet den, hvor vi rigtig kom til at føle det, siger Anne Mette Wandsøe.

Danskerne skal væk hjemmefra

På Nordfyn ser man lidt mere optimistisk på tingene på minigolfbanerne i Hasmark.

Der spilles fortsat med køller på Hasmark Grill & Minigolf i det fine påskevejr, men der kunne sagtens være flere kunder på banerne og på campingpladsen ved siden af.

- Selvfølgelig er der ikke så mange gæster, der plejer at være. Vi mangler belægning på campingpladsen, og vi mangler også vores udenlandske gæster, men folk skal stadig ud til vandet og gå en tur. De trænger til at komme en tur væk hjemmefra, og det kan vi godt mærke, og det er dejligt, siger direktør Michell Lind Schiødts fra Hasmark Grill & Minigolf.

Der er dog flere fynske turismevirksomheder, der skal mærke, at danskerne holder ferie og fritid inden for landets grænser i foråret og sommeren.

Destination Fyn: Vi skal gøre klar til danske turister

Derfor er Destination Fyn i gang med at minde danskerne om, at de gerne må bruge tiden og pengene de steder, hvor udenlandske turister i tidligere år har markeret sig.

- Vi arbejder i samarbejde med private og offentlige parter på at få en skarp kampagne på benene for Fyns turisme, så vi er klar til at tiltrække danske turister, når Danmark igen i løbet af sommeren åbner lidt igen, siger Rasmus Hessum Hansen, der er chef for Destination Fyn.

Hvor meget skal der åbnes, før man kan få en indtjening i turismebranchen?

- Man er nødt til at indstille sig på, at 2020 ikke bliver et normalt år, og vi når nok ikke op på normale forhold igen. Hvis restauranterne åbner, og der er mulighed for at forsamles i større grupper - 50 eller 100 mennesker - og hvis man kan begynde at bevæge sig rundt i samfundet igen, begynder nogle af forudsætningerne for at åbne for dansk turisme igen, siger Rasmus Hessum Hansen.

Genåbningen af samfundet starter langsomt efter påske, hvor nogle af de yngste elever starter i skole og daginstitutioner igen efter en måneds pause.