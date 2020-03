Studerende kalder lukning af kantine og bibliotek for "overdrevet"

Kantinen og biblioteket er lukket, når de studerende møder på Syddansk Universitet (SDU) i Odense mandag morgen.

Læs også Coronavirus holder kinesere væk fra fynsk museum

Det er nogle af de forholdsregler, som universitetet har truffet i kølvandet på myndighedernes anbefaling til håndtering af coronavirus. Det vækker undren og skuffelse hos nogle af de studerende, som TV 2/Fyn har talt med mandag morgen.

- Det er en lille smule overdrevet, når forelæsningerne ikke bliver aflyst. Jeg er glad for, at forelæsningerne ikke bliver aflyst, men dér er vi jo også 200 studerende samlet i ét lokale. Det må vi gerne, siger medicinstuderende Sidsel Marie Kragh-Rasmussen.

Den enkelte bør tage stilling

Hun er ikke den eneste, der mener, det er en overdrivelse at lukke kantinen og biblioteket.

- Det virker som en overdrivelse at lukke det hele ned. Man kan vælge at komme eller lade være, siger statskundskabsstuderende Jonas Ravn, der mener, at det burde være op til den enkelte at afgøre, om man vil spise i kantinen sammen med de andre studerende.

Disse steder lukker på SDU Campusvej: Biblioteket

Campustorvet

Fredagsbaren

Kantine 2 og gammel fredagsbar

Kantine 4

Kantineudsalg TEK

Winter Garden

24/7 Læsesal Winsløvparken: Fredagsbaren

Kantinen Kilde: SDU Se mere

Undervisningen og eksamener vil blive gennemført som normalt. Kantinen, biblioteket, læsesale og fredagsbaren vil i første omgang været lukket indtil 31. marts.

- Det er vigtigt at understrege, at de nye tiltag på SDU sker med udgangspunkt i et forsigtighedsprincip, og vi har fokus på rettidig omhu og på at træffe de nødvendige beslutninger for at bidrage til at inddæmme smittespredning af coronavirus i samfundet, siger universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind.

Studerende: Biblioteket er ekstremt vigtigt

Studerende og ansatte vil fortsat kunne få udleveret bøger, der har været bestilt på biblioteket.

Det kan mærkes blandt de studerende, forsikrer ingeniørstuderende Sebastian Jørgensen.

- Det rammer lidt hårdt, især med fredagsbaren. Det er dér, vi slapper af som studerende i weekenden, siger Sebastian Jørgensen.

- Der lukkes mange ting ned herude, som er vigtige for de studerende, især biblioteket, som er ekstremt vigtigt. Men jeg kan godt se, at der er en alvor i det, og man skal tage det seriøst, selv om man ikke er i faregruppen, fastslår han.

Omkring 23.000 studerende er indskrevet i Odense. Dertil kommer cirka 3.200 ansatte.