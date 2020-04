Videodagbog: - Det er som at være Palle alene i verden  

- Endnu en dag hvor vi har udskrevet patienter. Vi har taget patienter ud af respiratorerne i dag også, så der er efterhånden meget få patienter tilbage med coronavirus her på sygehuset.

Ordene kommer fra overlæge Morten Sodemann, mens hans filmer sig selv gå på gangene på Odense Universitetshospital.

Før coronavirus vendte op og ned på hverdagen, var Morten Sodemann daglig leder af Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital og professor i indvandrermedicin og global sundhed på Syddansk Universitet.

Men nu er alle medarbejdere på den afdeling sat til at varetage andre opgaver. Morten Sodemann er blevet tilknyttet corona-afsnittet, hvor han behandler borgere, der er indlagt med den frygtede virus.

Palle alene i verden

Morten Sodemann filmer, mens han bevæger sig rundt på gangene på hospitalet i Odense.

Der er tomt på hans gamle afdeling. Der er tomt i forhallen.

- Selv i cafeteriet er der tomt. Her plejer at være propfyldt. Det er ligesom at være Palle alene i verden, siger Morten Sodemann.

I kælderen under hospitalet er der stakkevis af nyvasket og sammenfoldet tøj til personalet. Tingene har generelt fungeret godt, mener overlægen.

- Der er mange elementer, der skal være på plads, når man har en situation som den nuværende, men alt har fungeret, som det skulle. Også hvad tøj angår, forklarer Morten Sodemann.

Gamle løsninger på nye problemer

På afdelingen med corona-patienter arbejder personalet intenst på at blive klogere på sygdomsforløbet.

Men det kræver en underskrift på et stykke papir fra patienten at få lov til at tage blodprøver og podninger til forskning, og det er ikke så ligetil, når man har med en smitsom virusinfektion at gøre, forklarer Morten Sodemann.

- Problemet er, at når det har været inde på stuen, er det urent. Så vi er faktisk nødt til at opbevare sedlerne i nogle særlige poser, så vi ved, de er sygdomsfri. Der er hele tiden nye udfordringer i den her epidemi, men vi løser dem - også på gammeldags facon, siger overlægen.

Mandag er 49 personer indlagt med covid-19 i Region Syddanmark. Heraf er 14 på intensiv. Det er et fald fra søndag, hvor 54 personer var indlagt – heraf 15 på intensiv.

På landsplan er 388 personer indlagt, mens 285 har mistet livet. Det viser en opgørelse fra Statens Serum Institut.