Nye Borgerlige indrømmer mulig eksklusion af Mikkel Bjørn - men ikke nu

Peter Seier Christensen, som var med til at stifte Nye Borgerlige og er en del af folketingsgruppen, siger, at folketingsmedlem Mikkel Bjørn ikke blev truet med eksklusion her og nu, men at det kunne være en mulighed i fremtiden.

- Det vi talte om var, at hvis Lars Boje blev valgt som formand, og han så på et senere tidspunkt ikke kunne bakke op om formandskabet, så kunne det selvfølgelig være en mulighed, siger Peter Seier Christensen efter et gruppemøde.

- Der har ikke været tale om, at hvis han ikke pegede på Lars Boje, eller hvis han selv valgte at stille op. Det er simpelthen ikke korrekt.

Mikkel Bjørn har tirsdag meldt sig ud af Nye Borgerlige, som står over for en udskiftning af både formand og næstformand, efter at partiets formand, Pernille Vermund, har meldt ud, at hun vil stoppe.

Han har i stedet meldt sig ind i Dansk Folkeparti, og i et opslag på Facebook skriver han, at han blev truet med eksklusion, hvis han ikke bakkede op om Lars Boje Mathiesens formandskandidatur.

Han skriver også, at han fik at vide, at det ville blive opfattet som illoyalitet, hvis han selv stillede op til formandsposten.

Nye Borgerliges afgående formand, Pernille Vermund, siger efter gruppemødet:

- Mikkel Bjørn har haft opfattelsen af, at han er blevet truet med at blive ekskluderet. Jeg har ikke selv været med på mødet, men da jeg hører, at det var hans opfattelse, der tog jeg straks fat i vores sekretariatschef og bad ham undskylde overfor Mikkel, at han var blevet efterladt med den opfattelse, siger hun.

- Og det er bestemt ikke sådan, at man bliver ekskluderet fra partiet, uanset om man stemmer på den ene eller anden formand.

Mikkel Bjørn skriver også selv i sit facebookopslag, at han fik en undskyldning.

Vermund siger, at hun er ked af, at konflikten mellem Mikkel Bjørn og Lars Boje Mathiesen skulle komme så vidt.

- Formandsvalg er grimme. Det er ikke nogen hemmelighed, at der har været en konflikt omkring Mikkel Bjørn og Lars Boje, som har været der altid, siger hun.

- Vi er jo forskellige mennesker, og vi har en fælles sag, vi kæmper for. Vi kan ikke altid nødvendigvis lide hinanden, og det her var desværre nok noget, jeg så komme. At det skulle komme så vidt er jo ærgerligt.

Der er deadline for at melde sig som kandidat til formandsposten i partiet tirsdag ved midnat. Indtil videre er det kun Lars Boje Mathiesen, som har meldt sig på banen.

Til gengæld står det allerede nu klart, at der er kampvalg om næstformandsposten. Her har både folketingsmedlem Kim Edberg og hovedbestyrelsesmedlem Rune Bønnelykke meldt sig som kandidater.

Det er ikke første gang Mikkel Bjørn har skiftet parti. Før han stillede op for Nye Borgerlige blev han ekskluderet fra Konservativ Ungdom