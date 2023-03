Krig og corona har gjort sygehus dyrere: Fynske politikere efterlyser afklaring om millioner

En milliardstor pose penge er sat af til det nye supersygehus i Odense.

Men prisen for at få byggeriet færdigt er steget.

Nu efterlyser fynske folketingspolitikere en afklaring fra regeringen om, hvordan pengene skal findes.

Mangel på materialer og medarbejdere

I december kunne vi på TV 2 Fyn fortælle, at Nyt OUH står til at blive knap en halv milliard kroner dyrere end forventet.

Samtidig forsinkes åbningsdatoen, så det står klar tidligst i 2025.

Ifølge Region Syddanmark, som er bygherre på Nyt OUH, skyldes problemet coronapandemien og krigen i Ukraine, som har givet mangel på både medarbejdere og materialer.

Møder om millioner

Siden december har regionen været i dialog med Indenrigs- og Sundhedsministeriet om 489 millioner kroner, som regionen håber at få tildelt ekstra - uden for det oprindelige budget for byggeriet.



Tallet er ifølge TV 2 Fyns oplysninger siden blevet justeret til 454,8 millioner kroner.

Sideløbende er også flere andre regioner i problemer med sygehusbyggerier, som også er en del af dialogen med ministeriet.

TV 2 Fyn har adskillige gange siden december forsøgt at få et interview med indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) om situationen, men det er ikke lykkedes. Ministeriet har sendt os følgende skriftlige svar:

"Indenrigs- og sundhedsministeren er bekendt med udfordringerne for byggeriet af Nyt OUH, og ministeriet er i tæt dialog med Region Syddanmark om budgetudfordringerne.

Efterlyser en afklaring

Nu kommer flere fynskvalgte folketingspolitikere med en klar opfordring til Løhde og regeringen.

- Jeg synes, man skal være ærlig, man skal komme i gang, og så skal man sikre, at den regning bliver løftet, lyder det fra fynskvalgte Mai Mercado fra Konservative.

- Man bliver simpelthen nødt til at træffe de nødvendige beslutninger for at komme videre. Regionen og ministeren må finde ud af, hvordan man så finder de nødvendige midler. Jeg synes ikke, vi kan leve med bare at skulle vente og vente, lyder det fra Jens Henrik Thulesen Dahl, der er sundhedsordfører for Danmarksdemokraterne.

- Jeg er stor tilhænger af, at man gør sit arbejde ordentligt, og at man tager sig god tid. Men nogle gange kan tingene også tage længere tid end nødvendigt, fordi man måske ikke har lyst til at betale, siger Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen.

Han "ved ikke, om det er sådan i det her tilfælde".

- Men jeg har talt med vores regionsrådsmedlem Carsten Sørensen (DF) om det, og det lyder som om, at regionen har gjort sit arbejde. Så synes jeg også, de har fortjent at få de ekstra penge.

For Mai Mercado handler det især om at skabe sikkerhed om, at fynboernes kommende supersygehus ikke bliver mindre super.

- Jeg vil være rigtig ærgerlig over at stå i en situation, hvor krigen i Ukraine betyder, at et supersygehus, som skal ligge der 20-30 år frem i tiden, ender med at blive projekteret mindre, fordi vi lige nu står i en krise, siger hun, mens Jens Henrik Thulesen Dahl tilføjer:

- Man bliver nødt til at komme ud med en løsning, og man bliver nødt til at komme med det meget snart.

Minister skal i samråd

Det har ikke været muligt at få et interview med Indenrigs- og Sundhedsministeren om opfordringen fra de fynskvalgte politikere.

Til gengæld fik TV 2 Fyn mulighed for at spørge finansminister Nicolai Wammen (S) ind til situationen torsdag i forbindelse med, at regeringen præsenterede sit finanslovsudspil for 2023. Her lød svaret:

- Vi har en løbende dialog med regionerne om supersygehus-byggerierne, som har forskellige udfordringer, og det er nogle samtaler, der foregår ovre hos sundhedsministeren. Senere på året kommer jeg til sammen med sundhedsministeren til at skulle forhandle de økonomiske rammer for regionerne. Der er jeg sikker på, at det her er et emne, der vil blive bragt op.

Alex Ahrendtsens partifælle Mette Thiesen, der er DFs sundhedsordfører, har kaldt ministeren i samråd om sygehusbyggerierne rundt i landet. Der er endnu ikke fastsat en dato.

I sidste uge stod Mette Thiesen over for Sophie Løhde i folketingssalen, hvor hun stillede §20-spørgsmål til Indenrigs- og Sundhedsministeren om situationen.