Bent kæmper mod smøgerne: - Hvis jeg ikke stopper, så dør jeg

- Jamen det går ad helveds til… Jeg tænker på det lort hele tiden.

Ordene kommer fra 63-årige Bent Holmslund, der har røget cigaretter, siden han var 12 år. Men nu skal det være slut. Sammen med tre andre fynboere er Bent med i TV 2 Fyns Sundhedsudfordring, hvor han i løbet af tre uger skal kvitte smøgerne. Undervejs skal han dele sine oplevelser og tanker med andre i Den Fynske Redaktion.

Og fredag er femte dag i udfordringen for den 63-årige storryger.

Læs også Vil du være med? Fire fynboere skal kæmpe mod sliktrang, smøger og smerter

Normalt ryger han 20-30 grønne Cecil – de krads, som han selv siger – i løbet af en dag.

Nu har han i samarbejde med rygestopkonsulent Beate Simonsen besluttet, at han skal starte med kun at ryge tre cigaretter om dagen.

- Det gik godt de første par dage, men nu er det virkelig pisse hårdt. Når jeg lægger mig ned, så ser jeg en stor grøn cecil. Jeg er en svag sjæl, men det er vigtigt jeg er stærk. Det skal ikke styre mit liv, siger Bent Holmslund fra Odense.

Bent Holmslund laver en videodagbog på Facebook, hvor han deler sine op- og nedture i rygestopforløbet.

Rygestoppet SKAL være nu

Der er en helt særlig grund til, at det netop er nu, Bent vil stoppe med at ryge. Han har nemlig været ramt af flere blodpropper og en masse andre skavanker, så nu har han besluttet, at de grønne Cecil skal smides ud. En gang for alle.

- Hvis ikke jeg stopper, så dør jeg. Det er helt sikkert, siger han og fortsætter:

- Jeg vil rigtig gerne se mine børnebørn vokse op. Og det er det, der motiverer mig.

Udover et sundere helbred og familien er der en anden stor motivation. Nemlig at han skal dele alle sine tanker og erfaringer i en videodagbog på Facebook.

- Alle mine venner og familie – ja hele Fyn - ved jo, at jeg gør det her nu. Det er en kæmpe presballe, at så mange følger med, og jeg skal dele alle de her ting. Nogle af mine venner siger, de ikke tror på, jeg kan stoppe, og det gør mig sgu stædig.

- Jeg skal fandeme vise dem, at jeg godt kan stoppe, siger Bent Holmslund.

Ekstra svært i weekender

Og det er ikke kun, når han er alene, at han tænker på cigaretterne. Lysten opstår især, når Bent er sammen med andre venner, der ryger, eller når der er festlige begivenheder.

- Det er slemt, og det bliver sgu hårdt her i weekenden. Det er ofte til arrangementer, at det er svært. I onsdags måtte jeg lige tage en halv smøg mere, fordi jeg så landskamp med min søn, siger han.

Han har været nødt til at droppe flere aftaler med venner, der ryger, fordi han stadig ikke føler sig klar til at holde sig fra røgen i de sammenhænge. Men så finder han på andre ting at lave, og det er også hans råd til andre, der vil stoppe med at ryge.

Læs også Sundhedsudfordringen: Uventet besøg af mentor

- Man er nødt til at finde på noget andet at lave, så man kan få tankerne væk. Jeg går mange lange ture, og så æder jeg småting som peanuts, vindruer og ostemadder hele tiden. Jeg burde måske også begynde til en eller anden fritidsaktivitet - måske dykning, for man kan ikke ryge under vandet, siger Bent Holmslund og griner.

- Og så skal man være stædig og bide det i sig. Og stoppe med at have så ondt af sig selv.

Du kan selv følge med i Bent Holmslunds rejse mod et mere røgfrit liv.

Herinde kan du også følge Ann-Sophie og Louise, der har et mål om at lægge deres madvaner om til et sundere alternativ. Og til sidst er der træningsprogrammer fra Claus Sloth, der skal hjælpe Stine Arndal af med rygsmerter.

Så hop ind på Den Fynske Redaktion og følg med.