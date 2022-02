11-årige Magnus har sovet i telt siden 2019 - nat nummer 900 var i selskab med stormen Malik

Magnus Schabert er spejder, og selvom mærket for at sove i telt for længst er indtjent fortsætter han ufortrødent. Derfor var der heller ingen tvivl om, at natten mellem lørdag og søndag skulle tilbringes i teltet trods varsel om kraftig storm.

- Det er faktisk sjovt at sove ude i teltet. Da Malik kom, kan jeg huske, at den var så kraftig, at jeg sov nat nummer 900 i telt, men så gik jeg ind efter, fortæller Magnus Schabert.