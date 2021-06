Alle mand på job: Arbejdet genoptaget på brandhærget værft

- Vi er nok på cirka 65 procent, vil jeg tro. Men alle mand er her, og vi har etableret midlertidige arbejdsstationer, så vi kan komme tilbage på fuldt blus, siger Jan Mortensen.

Ifølge direktøren er stemningen og sammenholdet blandt medarbejderne på værftet stærkt i en svær tid.

- Vi havde et møde i morges (mandag morgen, red.), hvor en af medarbejderne tog ordet og sagde, at det var nu, vi skulle stå sammen og se fremad. Det er god stil og helt fantastisk, siger Jan Mortensen.

Hylder brandfolk for stor indsats

Han har meget store roser til redningsmandskabet fra Beredskab Fyn og Beredskabsstyrelsen, som gennem mange timer kæmpede for at få branden i de store produktionshaller under kontrol. Og ikke mindst sørge for, at den ikke bredte sig yderligere.