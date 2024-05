Blev narret af undercover-agent - nu er han dømt i USA for børneporno

Den 59-årige musikproducer, Claus Svelmøe Marcuslund, som blandt andet har produceret Fagtesangbogen, rejste sidste år til Californien med en drøm om at udleve sine pædofile lyster.

Men han blev fældet af en undercover-agent, og er nu idømt 14 års fængsel for distribution af børnepornografiske billeder.

Midtfynske Claus Svemøe Marcuslund blev anholdt 11. juli sidste år, efter en rejse fra København til californiske Fresno.

Han har tidligere nægtet sig skyldig, men i foråret tilstod han sine forbrydelser til gengæld for en aftale om, at et tiltalepunkt om planlægning af misbrug af en mindreårig frafaldt. Dermed risikerede han ikke længere fængsel på livstid, men derimod op til 14 års fængsel.

Ifølge retsdokumenter søgte den 59-årige efter et sted at udleve sine pædofile fantasier på en hjemmeside i en mørk afkrog af internettet. Her kom han i kontakt med en kvinde, som tilsyneladende havde forståelse for mandens særlige behov.

Musikproducer, sangskriver og pædofil

På siden skrev han, at han var professionel musikproducer, sangskriver og pædofil.

Kvinden udgav sig for at have en syvårig datter, hvilket passede fynboen godt.

Hun eksisterede dog ikke i virkeligheden, men var en amerikansk undercover-agent, som lokkede den 59-årige i en fælde.