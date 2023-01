Byrådsmedlemmer modtager mistænkelige mails fra "borgmester": - Åben mine mails forsigtigt

Har du modtaget en mail fra borgmesteren i Faaborg-Midtfyn, Hans Stavnsager (S), så bør du være særlig opmærksom.

Sådan lyder det fra borgmesteren selv mandag morgen, efter flere medlemmer af kommunalbestyrelsen har modtaget mistænkelige mails fra, hvad der ligner borgmesterens mailadressen.

- Det er selvsagt meget ubehageligt, når nogen udgiver sig for at være mig og sender mails i mit navn, udtaler Hans Stavnsager i en pressemeddelelse.

Hilsen Hans Stavnsager

I mailen fra den ukendte mailskriver spørger borgmesteren, om modtagerne vil hjælpe ham med noget.

”Har du et minut? Jeg vil have, at du skaffer mig noget fra butikken. Jeg kan ikke tale i telefon, jeg har mange møder, så bare skriv tilbage her, fortæl mig det. Tak. Hilsen Hans Stavnsager, borgmester," lyder det i mailen.

Men det er altså ikke borgmesteren, der står bag.

Der er tale om falske mails, der er sendt fra e-mailadressen hansr.fmk@outlook.dk.



- Vi tager sådan en sag meget alvorligt og har derfor meldt det til politiet i håb om at få det stoppet, siger Hans Stavnsager.

Lignende sag i Fredericia

Faaborg-Midtfyn Kommune har ikke kendskab til, at de falske mails skulle være tilgået borgere eller virsomheder.

Kommunen opfordrer dog til at slette mailen straks, hvis man skulle modtage en lignende.

Ifølge kommunen selv har en lignende sag fundet sted i Fredericia, hvor der blev sendt mails, der umiddelbart så ud til at komme fra borgmester Steen Wrist.

