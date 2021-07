Etårig ligger døende på hospice: Nu reagerer politikere

- Jeg vil gerne have, at ministeren tænker over, om det er et samfund værdigt, at man som familie ikke har ret til mere samvær end to gange en halv time om ugen. Jeg synes der mangler empati og medfølelse i vores samfund.

Socialordfører Mai Mercado (K) stiller sig uforstående overfor, at Faaborg-Midtfyn Kommune ikke kan gøre mere for Marco Trawel og hans biologiske forældre.

- Jeg synes den borgmester skal gå ind i sagen, i stedet for at sende en medarbejder. Det her er helt principielt: hvordan vil Faaborg-Midtfyn Kommune kendes på deres socialpolitik?, spørger Mai Mercado og fortsætter:

- Det siger meget om kommunen, når man lader systemet gå forud for mennesket.

TV 2 Fyn har været i dialog med borgmester Hans Stavnsager, der afviser at kommentere sagen.



Kommunen kan ikke være det bekendt

Mai Mercado vil ikke forholde sig konkret til noget af det, som mange af TV 2 Fyns brugere på Facebook har kommenteret på, at plejefamilien er taget på ferie i en kritisk tid.

- Jeg synes, det er svært at gøre sig til dommer over. Jeg har ikke indblik i, hvordan deres liv er skruet sammen. Men jeg synes ikke kommunen kan være bekendt at gemme sig bag nogle paragraffer, siger hun.