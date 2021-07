Lange ventetider i lægevagten: Cecilie ventede i næsten en time

De lange ventetider hos vagtlægen kan også give tvivl om, hvornår man i stedet for skal ringe 112.



- Hvis du står med et febersygt barn i Bagenkop og skal vente i telefonen i 30 minutter, før du kan komme igennem. Dernæst så skal du køre en time til Odense, hvis det er uden for åbningstiden i det lokale. Hvad gør du? Du ringer 112. Og det er ikke det vi skal bruge vores ambulanceberedskab til, siger Anette Blynel fra SF i Region Syddanmark.

En problemstilling, Cecilie Pagh Christensen godt kan genkende, når man har brug for akut hjælp. Hun synes, at det er svært at vide, hvor grænsen går.

- Står du lige pludselig og har behov for hjælp. Man aner jo ikke, hvem man skal ringe til. Hvornår er det acceptabelt, at man siger, vi ringer til lægevagten, og nu skal vi ringe 112. Hvor går grænsen?

Fra privat til offentligt

Efter flere udfordringer med den private lægevagt i Region Syddanmark foreslår SF en helt ny organisering af lægevagten.

Det foreslag kommer på baggrund af sager om høje honoreringer på akkord, sløringer af telefonsamtaler og - som nævnt her - alt for lange ventetider.

- Jeg synes helt alvorligt, at vi skal begynde at kigge på, om vi kan gøre det anderledes og bedre, siger Anette Blynel fra SF.

Hun mener, at man burde placere opgaven i offentlig regi, til trods for at der har været tradition for, at de private aktører har haft ansvaret for vagtlægen.

- Jeg er bare bekymret over, at en gruppe af privat praktiserende har monopol på det her. Det går simpelthen ikke. Vi er nødt til at udfordre det og se, hvordan vi kan gøre det på en anden måde, siger hun.