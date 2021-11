Få ladestandere i Faaborg-Midtfyn: - Vi er langt bagud

I en rundspørge lavet af Bemærk har cirka 60 procent af Faaborg-Midtfyns unge, der er blevet udspurgt, givet udtryk for, at debatten om natur og miljø er det vigtigste emne op til kommunalvalget.

Og det er måske heller ikke så mærkeligt, at det står højt på de unges dagsorden, for Faaborg-Midtfyn Kommune er den kommune på landsplan, hvor der er færrest offentlige ladestandere til elbiler per 1.000 indbygger. I alt er der 0,04 ladestandere per 1.000 indbyggere, hvilket er væsentligt lavere end landsgennemsnittet på 0,7. Det er ikke godt nok, hvis man spørger Søren Hansen fra Radikale Venstre, der var en del af dagens debatpanel.

- Vi er langt bagud i point, når det kommer til ladestandere I Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har virkelig brug for, at der bliver opstillet flere offentlig tilgængelige ladestandere. Jeg tror ikke, at markedet kan klare det alene, siger Søren Hansen.



Kristian Jensen fra Venstre fulgte efterfølgende op.

- Jeg tror, at udrulningen af elbiler kommer til at gå hurtigt. Så inden vi er færdige, og vi ender med at få lov, der kører markedet det selv, siger han.



Dagens paneldeltagere var ikke i tvivl om væsentligheden om problematikken. Spørgsmålet om ladestandere til elbiler bliver et emne, som kommer til at fylde i kommunen for fremtiden.



Lovgivning står i vejen

Den nuværende lovgivning spænder imidlertid ben for, at kommunen selv kan skride til værks. Som det ser ud lige nu, har kommuner ikke hjemmel til at medfinansiere offentligt tilgængelig ladeinfrastruktur.