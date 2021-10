Faaborg-Midtfyn vil være en mere attraktiv kommune: Kan de blive enige om hvordan?

51.683 borgere kunne per 1. januar i år kalde Faaborg-Midtfyn Kommune for deres hjem.

Men hvis målene, der er skrevet ind i budgetaftalen for de kommende år går i opfyldelse, så skal det tal være vokset med 3.000, når kalenderen rammer 2030.

Ambitionerne stammer fra en udviklingsstrategi, som kommunalbestyrelsen vedtog i 2019.

- Grundlæggende så handler det om, at befolkningstilvæksten skal være den samme i Faaborg-Midtfyn som i resten af landet. Der kom flere ældre, og det betyder, at der er færre til at gå på arbejde, samtidig med at flere får brug for pleje. Derfor håber vi på at få flere folk i den arbejdsdygtige alder, siger Steffen Jensen, der sidder i kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet.