Først åbnede ungt par populær kaffebar - nu bringer de livemusik til Faaborg

Der er ikke langt fra tanke til handling for det unge kærestepar Rosabella Larsen og Mikkel Dalskov.

Deres sabbatår har de brugt på at omdanne en gammel campingvogn til en transportabel kaffebar, der har været populær blandt faaborgensere sommeren over. Og nu står parret bag et nyt populært initiativ.

I samarbejde med kommunens ungdomsråd og ungdomsspillestedet Falsetten har de i juli arrangeret en række torsdagskoncerter på havnen, hvor unge musikere spiller.

- Vi startede med at stille kaffevognen herop 8. maj, og så så vi det her grønne areal, der ikke blev benyttet, og så spurgte vi simpelthen bare ungdomsrådet i Faaborg-Midtfyn Kommune, om de ville være med på, at vi lavede noget hernede, og det var de så, siger Mikkel Dalskov.