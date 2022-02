Frivillige vil lukke hul i søassistance på den fynske kyst

Jørgen Rosenfeldt er stationsleder i Dansk Søredningsselskab afdeling i Rudkøbing og medlem af bestyrelsen for Dansk Søredningsselskab.

- Vi er det, vi kalder søens vejhjælp. Det vil sige, det er grundstødninger, det er motorproblemer og det er hvis de ikke kan finde ud af, hvor de er henne - som vi desværre også har nogen af, forklarer Jørgen Rosenfeldt.

En frivillig i Dansk Søredningsselskab skal indstille sig på, at kunne reagere som det kendes fra frivillige brandfolk; De skal kunne rykke, så snart der kaldes - dag og nat.

- Og man skal være forberedt på, at deltage i vores træning og vores undervisning, siger Jørgen Rosenfeldt og tilføjer, at uddannelsen står Dansk Søredningsselskab selv for.

Det vigtigste er lysten

Som frivillig er det godt at have erfaring med sejlads og navigation, men det vigtigste er lysten til at gøre en forskel for sikkerheden til søs, lyder det fra Dansk Søredningsselskab.

Udover søassistance skal der også løses opgaver på land. Det kan være vedligeholdelse af materiel, økonomien skal styres og der skal laves pr-arbejde.

For at drive stationen i Faaborg optimalt skal der gerne være omkring 25 frivillige tilknyttet stationen, oplyses det.

Udover at der er behov for frivillige er der også behov for mellem en og halvanden million kroner før en søredningsstation er kørende. De penge hentes hjem via fonde.

- Den daglige drift af stationerne klarer vi med medlemskaberne. Det koster fem hundrede halvtreds kroner om året, at være medlem af Dansk Søredningsselskab, fortæller Jørgen Rosenfeldt.

Håbet er at der dukker omkring 30 personer op til informationsmødet (se faktaboks herunder). Der skal helst være mindst 15 personer tilknyttet en søredningsstation, men 25 personer vil være optimalt for at drive en ny station i Faaborg.