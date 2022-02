Lørdagens Coronatal: Nyt lille fald i smitten på Fyn

Professor: Det går den rigtige vej

På landsplan er der det seneste døgn konstateret 39.190 smittede med coronavirus.

De knap 40.000 smittede ligger altså fortsat i den høje ende, som det har gjort, nogenlunde siden årsskiftet.

Men det går den rigtige vej med, siger Eskild Petersen, professor emeritus i infektionssygdomme fra Aarhus Universitet.

Eskild Petersen siger til Ritzau, at før det for alvor kan blive bedre, så kommer der til at kunne ses stigende smittetal i den vestlige del af Danmark, mens smittetallene i den østlige del af Danmark vil falde.

Lørdagens tal fra SSI viser også, at der på landsplan er 18 færre indlagte. I alt er 1.138 smittede indlagt.

Over de sidste 14 dage har det samlede antal indlagte med få undtagelser været konstant stigende.

Der er desuden 35 personer, som er døde, inden for 30 dage efter at de er konstateret smittede med coronavirus.