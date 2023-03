Fynsk gods sat 45 millioner kroner ned i pris

Det er en helt særlig type kunder, der er på jagt efter et gods på Fyn.

- Det skal være en, der har pengene til det og vil have mulighed for at dyrke økologiske ting. Det kan være en, der går jagt, fortæller Unni Thobo-Carlsen.

- 45 millioner kroner lyder af mange penge, men det er det ikke, når man køber gods, forsikrer ejendomsmægleren.

Tidligere på året blev Hindemae Gods på Østfyn sat til salg, men her er prisen hemmelig.