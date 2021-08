Gaderæs eksploderet: - Et markant problem på Fyn

Rød startlinje tegnet på asfalten

Bor man i et område med meget gaderæs, skal man tage fat i kommunen for at finde en løsning på problemet.

- Vil man have et vejbump eller andet trafiksikkerhedsløsning, er det os, man skal tage fat i. Hvis man ringer ind, kan man ikke forvente, at der er et vejbump ugen efter. Det kræver en politisk beslutning om, hvor der skal prioriteres vejbump eller anden trafiksikkerhed, hvilket kan have lange udsigter i forhold til et aktuelt problem som dette, siger Jonas Egeberg Olsen.

På Kielbergvej i Ringe er der på asfalten tydelige spor fra biler, der for nylig har kørt med høj fart på strækningen. Der er sågar tegnet en rød startlinje, så man kan se, hvor gaderæset præcist har foregået.

Ifølge Jonas Egeberg Olsen har kommunen mulighed for at fjerne streger, der er tegnet i asfalten, men det vil ikke forhindre gaderæs i byen.

- Uanset hvad den er lavet af, kan den fjernes. Problematikken er, at der er nogen, der kører ræs, og selv om vi fjerner startlinjen i dag, kan de bare tegne en ny, siger han.